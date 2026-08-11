Fabrizio Romano bırakıyor: "Bu şekilde artık devam etmeyeceğim"

Fabrizio Romano, kendi LinkedIn sayfasında yaptığı açıklamayla bu yazın ardından transfer piyasası gazeteciliğini bırakacağını duyurdu.

“Muhtemelen transfer piyasası sektöründe bu şekilde devam etmeyeceğim. Yaklaşımı ve vizyonu değiştirme zamanı geldi” sözleriyle başladı.

“Transfer dönemi kapandıktan sonra yakında bununla ilgili daha fazla konuşacağım. Bu dönemin rakamları gerçek dışı hissettiriyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Romano, dünyanın en tanınmış transfer piyasası gazetecisi. X, Instagram ve YouTube'da milyonlarca takipçisi bulunuyor.

İtalyan gazeteci, kulüpler ve oyuncuların anlaşmaya vardığının nihai işareti olarak kullanılan ‘here we go’ sözüyle tanınıyor.