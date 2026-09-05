Fabrizio Romano’nun haberine göre Ittihad Club, Anis Hadj Moussa transferi için hâlâ yoğun çaba harcıyor. Feyenoord’un kanat oyuncusunun transferi tamamlaması için pazar akşamına kadar süresi var.

Günün erken saatlerinde, Feyenoord’a yaklaşık 40 milyon avroluk yeni ve artırılmış bir teklif sunulduğu ortaya çıkmıştı. Romano’ya göre bu teklif doğrudan çöpe atılmadı, çünkü iki tarafın da “bir anlaşma aradığı” belirtiliyor.

Bu durum dikkat çekici, çünkü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst daha önce ESPN’e yaptığı açıklamada Hadj Moussa’nın bu yaz artık ayrılmayacağını söylemişti. Cezayirli oyuncu cumartesi günü iki kez geç kaldı ve NEC ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı, ancak buna rağmen ayrılmasına izin verilmeyecekti.

Van Bronckhorst, “Bence bunun onun için de çok ağır geçtiği herkes için açık. Kafası burada değil. Bu sabah geç kaldı, öğleden sonra da bir toplantıya geç geldi” dedi.

“Bugün onun takımda yer alabileceği bir gün olmayacağına karar vermemde bardağı taşıran son damla buydu. Ama bence gitmiyor. Bana kesinlikle gitmeyeceği söylendi” diyerek Feyenoord teknik direktörü güvence verdi.

Feyenoord ile artık bir anlaşmaya varılamaması durumunda Ittihad Club’ın başka bir seçeneğe yönelmesi gerekecek. Romano, bu durumda Luiz Henrique’nin (Zenit) en güçlü aday olduğunu bildiriyor. Bu da PSV için kötü haber anlamına geliyor.

Daha önce, PSV’nin satmak istediği Esmir Bajraktarevic için de ilgi olduğu ortaya çıkmıştı. Eindhoven ekibi 10 ila 15 milyon avro arasında bir bonservis bedelini şimdiden temkinli şekilde düşünüyordu, ancak şimdi Ittihad Club’ın başka seçenekler üzerinde durduğu anlaşılıyor.