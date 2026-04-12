Fabregas: Yaptığımız şey nadir görülen bir şey... Puan durumu umurumda değil

Como takımının teknik direktörü İspanyol Cesc Fàbregas, Pazar akşamı Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan ve İtalyan Ligi'nin 32. haftası kapsamında gerçekleşen maçta Inter Milan'a karşı 3-4'lük skorla alınan heyecan verici mağlubiyet hakkında yorumda bulundu.

Como, 58 puanla 5. sırada kaldı ve 60 puanla 4. sırada yer alan Juventus'un ve 63 puanla 3. sırada yer alan Milan'ın gerisinde kaldı.

Buna karşılık, Inter Milan, puanını 75'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu ve en yakın takipçisi Napoli'ye 9 puan fark atarak İtalya Ligi şampiyonluğuna büyük bir adım attı.

Maçın ardından Fabregas şunları söyledi: "Sıralamada hangi sırada olduğumuzu bilmiyorum, çünkü sezon başından beri takip etmedim ve şimdi de takip etmeyeceğim... Takımım cesaretini ve coşkusunu bir kez daha kanıtladı, yenilgiye rağmen güçlü bir karakter sergiledi. Bazı hatalar yaptığımız doğru, ancak biz genç bir takımız ve her hatayı cezalandıran bir rakiple karşılaştık."

Como takımının teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Bugün taktiksel konulardan bahsetmek istemiyorum, çünkü olanlar sahada kendini gösterdi. İstatistikler, Inter kalesine 20 şut attığımızı gösteriyor; bu, pek çok takımın başaramadığı bir şey."

Ve şöyle devam etti: "İki yıl önce biri bana Inter'e bu şekilde rakip olacağımızı söyleseydi, dostluk maçı oynadığımızı sanırdım, ama bugün onlarla eşit seviyedeyiz... Taktikten bahsetmek önemli değil, farkı yaratan zihniyettir ve galibiyet ile mağlubiyet arasında çok ince bir çizgi vardır."

Sözlerini şöyle bitirdi: "Inter maçı çok önemli bir deneyimdi ve sürekli gelişmeyi hedeflediğimiz için yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız. Takımımdaki oyuncularla çok gurur duyuyorum. İki buçuk yıl önce ilk günden beri çok çalışıyoruz ve bu gelişmeyi açıkça görüyoruz. Ayrıca, gelişme konusunda gerçek bir istek ve her rakibe karşı cesaret var."

