Fabio Capello: Lautaro Martinez, Barcelona'da yedek kalabilir
La Liga ekiplerinden Barcelona, Inter'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan teknik direktör Fabio Capello ise kadrosunda Lionel Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann gibi oyuncuların bulunduğu Barcelona'da Lautaro Martinez'in ilk 11'de başlamasının garanti olmadığını düşünüyor.
Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda konuşan Capello "Onun yerinde olsam Inter'de kalırım. Çünkü Barcelona'da yedek kalabilir" ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Barcelona dahil İspanya'daki her takımın ekonomik açıdan kötü etkileneceğini belirten Capello "Bu salgın Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'i yıkmasa da büyük ölçüde etkileyecektir. Transfer pazarı büyük bir değişim geçirecek. Artık uçuk miktarlar göreceğimizi düşünmüyorum. Yeniden mantıklı seviyelere geri döneceğiz" şeklinde konuştu.
Bu sezon Inter formasıyla 31 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Lautaro Martinez, 16 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.