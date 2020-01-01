Fabio Capello: Lautaro Martinez, Barcelona'da yedek kalabilir

İtalyan teknik adam, Barcelona'nın hedefindeki Lautaro Martinez'in Serie A'da kalması gerektiğini söyledi.

ekiplerinden , 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan teknik direktör Fabio Capello ise kadrosunda , Luis Suarez, Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann gibi oyuncuların bulunduğu Barcelona'da Lautaro Martinez'in ilk 11'de başlamasının garanti olmadığını düşünüyor.

Haberin devamı aşağıda

Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda konuşan Capello "Onun yerinde olsam Inter'de kalırım. Çünkü Barcelona'da yedek kalabilir" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Barcelona dahil İspanya'daki her takımın ekonomik açıdan kötü etkileneceğini belirten Capello "Bu salgın , Barcelona ve 'i yıkmasa da büyük ölçüde etkileyecektir. Transfer pazarı büyük bir değişim geçirecek. Artık uçuk miktarlar göreceğimizi düşünmüyorum. Yeniden mantıklı seviyelere geri döneceğiz" şeklinde konuştu.

Bu sezon Inter formasıyla 31 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Lautaro Martinez, 16 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.