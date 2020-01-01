Fabian Ruiz yarışına Manchester City de katıldı

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini cezbetmeye devam ediyor.

'nin başarılı orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'le ilgilenen takımlar arasına de katıldı.

Orta sahanın merkezinde görev alan ve bu sezon 'da 22 maça çıkan Ruiz, Napoli'nin en önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.

23 yaşındaki futbolcuyla , ve 'in ilgilendiği biliniyor. Bu kulüplerin yazın gerçekleştireceği transfer yarışında bir rakipleri daha olacak.

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Corriere dello Sport'un haberine göre Manchester City de Ruiz'le ilgilenmeye başladı. Pep Guardiola'nın ekibi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu David Silva'nın veliahtı olarak değerlendiriyor.

Napoli'nin Fabian Ruiz için en az 100 milyon euro civarında bir bonservis talep etmesi bekleniyor.

İspanyol futbolcu, 2018 yazında Betis'ten Napoli'ye 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.