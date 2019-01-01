Fabian Ernst, Danimarka'da futbol kulübü satın aldı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Fabian Ernst, Danimarka'dan futbol kulübü satın aldı. Ernst'in hedefi Avrupa kupası kazanmak.

Kariyerinde Beşiktaş, Kasımpaşa, Schalke, Werder Bremen, Hamburg ve Hannover 96 takımlarında forma giyen ve 2013'te kariyerini noktalayan Fabian Ernst, futbol kulübü satın aldı.

39 yaşındaki futbol adamı, iş ortağı Alexander Quaye ile birlikte Danimarka 2. Lig ekiplerinden Naestved BK'yı satın alarak önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Özellikle Afrika'dan yetenekli genç oyuncuları takıma kazandırıp büyük kulüplere satarak kar elde etmeyi planlayan Ernst, bunun için ortağı Alexander Quaye'nin futbol akademisinden faydalanacak.

Gana'nın başkenti Akra'da bir futbol akademisine sahip olan Quaye, buradaki yetenekli oyuncuları Danimarka'ya gönderecek.

Öte yandan Ernst, sahip olduğu kulübün orta vadeli planı olarak Avrupa kupası kazanmayı da hedefliyor.

Ernst'in satın aldığı Naestved BK, şu anda topladığı 32 puanla ligde 4. sırada yer alıyor ve Danimarka Süper Ligi'ne yükselme mücadelesi veriyor.