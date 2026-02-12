Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
fa cup trophyGetty Images
Ryan Kelly

FA Kupası beşinci tur kura çekimi: Tarih, saat, takımlar, canlı yayın ve nasıl izlenir

FA Cup beşinci tur kura çekimi rehberi: tarih, canlı izleme bilgileri, katılan takımlar ve daha fazlası

2025-26 FA Cup dördüncü turu bu hafta sonu oynanacak ve beşinci tur hızla yaklaşıyor, bu da başka bir kura çekilmesini beklememiz gerektiği anlamına geliyor.

Otuz iki takım, son 16'ya kalmak için mücadele edecek ve büyük takımlar, önceki turda elenen Manchester United ve Tottenham gibi takımların kaderini paylaşmamak için çaba gösterecek.

GOAL, 2025-26 FA Cup beşinci tur kura çekimi öncesinde önemli bilgileri sizlerle paylaşıyor.

FA Cup beşinci tur kura çekimi tarihi ve saati

FA, FA Cup beşinci tur kura çekiminin kesin tarih ve saatini henüz onaylamadı, ancak kura çekimi genellikle final maçının yayınlandığı gün yapılır ve bu durumda 16 Şubat 2026 Pazartesi günü olacaktır. Kura çekimi töreni genellikle canlı maçtan önce veya sonra yapılır ve Pazartesi günü bu maç Macclesfield ile Brentford arasında oynanacak. Kura çekiminin tarihi ve saati onaylandığında bu bölümü güncelleyeceğiz.

FA Cup beşinci tur kura çekimi canlı yayını ve TV kanalı

Kura çekimi, FA Cup'ın resmi YouTube kanalı ve çeşitli sosyal medya platformlarında ücretsiz olarak canlı yayınlanacaktır.

İngiltere'de TNT Sports'ta canlı olarak yayınlanacak, ESPN+ ise ABD'de canlı yayınlayacak.

FA Cup İngiltere'de TNT Sports'ta canlı yayınlanacakFırsatları incele

ABD'de ESPN'de FA Cup'ı izleyinKaydolun

Dünya çapında FA Cup yayıncılarının listesi

ABDESPN Select
İngiltereBBC
AvustralyaStan Sport
KanadaSportsnet
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

FA Cup beşinci tur kura çekimine hangi takımlar katılıyor?

Aşağıdaki takımlar FA Cup beşinci turunda yer alacak:

  • Wrexham veya Ipswich Town
  • Hull City veya Chelsea
  • Burton Albion veya West Ham
  • Southampton veya Leicester City
  • Burnley veya Mansfield Town
  • Norwich City veya West Brom
  • Port Vale veya Bristol City
  • Manchester City veya Salford City
  • Aston Villa veya Newcastle United
  • Liverpool veya Brighton
  • Birmingham City veya Leeds United
  • Grimsby Town veya Wolves
  • Stoke City veya Fulham
  • Arsenal veya Wigan Athletic
  • Oxford United veya Sunderland
  • Macclesfield veya Brentford

FA Cup dördüncü tur maçları ve TV bilgileri

Dördüncü tur maçlarını, TV kanallarını ve canlı yayın bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.

TarihMaçTV kanalı
13 ŞubatWrexham - Ipswich TownBBC Wales, ESPN+
13 ŞubatHull City - ChelseaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
14Burton Albion - West HamTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
14Southampton - Leicester CityESPN
14Burnley - Mansfield TownESPN
14Norwich City - West BromESPN
14Port Vale - Bristol CityESPN
14Manchester City - Salford CityESPN Deportes, fubo, ESPN+
14Aston Villa - Newcastle UnitedBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
14Liverpool - BrightonTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 ŞubatBirmingham City - Leeds UnitedTNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
15Grimsby Town - WolvesTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15Stoke City - Fulhamdiscovery+, ESPN+
15Arsenal - Wigan AthleticTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 ŞubatOxford United - Sunderlanddiscovery+, ESPN+
16Macclesfield - BrentfordTNT Sports 1, discovery+, ESPN+

FA Kupası beşinci tur maçları ne zaman oynanacak?

Kura çekildikten sonra, takımların hazırlık için yaklaşık bir ayı olacak. Beşinci tur maçları 6 Mart ile 9 Mart arasındaki hafta sonu oynanacak.

İlgili bağlantılar

  • FA Cup'ı ABD'de nerede izleyebilirim?
  • En son FA Cup haberleri ve güncellemeleri
  • En son FA Cup fikstürleri ve sonuçları

GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

Reklam
0