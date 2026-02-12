FA Kupası beşinci tur kura çekimi: Tarih, saat, takımlar, canlı yayın ve nasıl izlenir

2025-26 FA Cup dördüncü turu bu hafta sonu oynanacak ve beşinci tur hızla yaklaşıyor, bu da başka bir kura çekilmesini beklememiz gerektiği anlamına geliyor.

Otuz iki takım, son 16'ya kalmak için mücadele edecek ve büyük takımlar, önceki turda elenen Manchester United ve Tottenham gibi takımların kaderini paylaşmamak için çaba gösterecek.

GOAL, 2025-26 FA Cup beşinci tur kura çekimi öncesinde önemli bilgileri sizlerle paylaşıyor.

FA Cup beşinci tur kura çekimi tarihi ve saati

FA, FA Cup beşinci tur kura çekiminin kesin tarih ve saatini henüz onaylamadı, ancak kura çekimi genellikle final maçının yayınlandığı gün yapılır ve bu durumda 16 Şubat 2026 Pazartesi günü olacaktır. Kura çekimi töreni genellikle canlı maçtan önce veya sonra yapılır ve Pazartesi günü bu maç Macclesfield ile Brentford arasında oynanacak. Kura çekiminin tarihi ve saati onaylandığında bu bölümü güncelleyeceğiz.

FA Cup beşinci tur kura çekimi canlı yayını ve TV kanalı

Kura çekimi, FA Cup'ın resmi YouTube kanalı ve çeşitli sosyal medya platformlarında ücretsiz olarak canlı yayınlanacaktır.

İngiltere'de TNT Sports'ta canlı olarak yayınlanacak, ESPN+ ise ABD'de canlı yayınlayacak.

Dünya çapında FA Cup yayıncılarının listesi

FA Cup beşinci tur kura çekimine hangi takımlar katılıyor?

Aşağıdaki takımlar FA Cup beşinci turunda yer alacak:

Wrexham veya Ipswich Town

Hull City veya Chelsea

Burton Albion veya West Ham

Southampton veya Leicester City

Burnley veya Mansfield Town

Norwich City veya West Brom

Port Vale veya Bristol City

Manchester City veya Salford City

Aston Villa veya Newcastle United

Liverpool veya Brighton

Birmingham City veya Leeds United

Grimsby Town veya Wolves

Stoke City veya Fulham

Arsenal veya Wigan Athletic

Oxford United veya Sunderland

Macclesfield veya Brentford

FA Cup dördüncü tur maçları ve TV bilgileri

Dördüncü tur maçlarını, TV kanallarını ve canlı yayın bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.

FA Kupası beşinci tur maçları ne zaman oynanacak?

Kura çekildikten sonra, takımların hazırlık için yaklaşık bir ayı olacak. Beşinci tur maçları 6 Mart ile 9 Mart arasındaki hafta sonu oynanacak.

