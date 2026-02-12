FA Kupası beşinci tur kura çekimi: Tarih, saat, takımlar, canlı yayın ve nasıl izlenir

2025-26 FA Cup dördüncü turu bu hafta sonu oynanacak ve beşinci tur hızla yaklaşıyor, bu da başka bir kura çekilmesini beklememiz gerektiği anlamına geliyor.
Otuz iki takım, son 16'ya kalmak için mücadele edecek ve büyük takımlar, önceki turda elenen Manchester United ve Tottenham gibi takımların kaderini paylaşmamak için çaba gösterecek.
GOAL, 2025-26 FA Cup beşinci tur kura çekimi öncesinde önemli bilgileri sizlerle paylaşıyor.
FA Cup beşinci tur kura çekimi tarihi ve saati
FA, FA Cup beşinci tur kura çekiminin kesin tarih ve saatini henüz onaylamadı, ancak kura çekimi genellikle final maçının yayınlandığı gün yapılır ve bu durumda 16 Şubat 2026 Pazartesi günü olacaktır. Kura çekimi töreni genellikle canlı maçtan önce veya sonra yapılır ve Pazartesi günü bu maç Macclesfield ile Brentford arasında oynanacak. Kura çekiminin tarihi ve saati onaylandığında bu bölümü güncelleyeceğiz.
FA Cup beşinci tur kura çekimi canlı yayını ve TV kanalı
Kura çekimi, FA Cup'ın resmi YouTube kanalı ve çeşitli sosyal medya platformlarında ücretsiz olarak canlı yayınlanacaktır.
İngiltere'de TNT Sports'ta canlı olarak yayınlanacak, ESPN+ ise ABD'de canlı yayınlayacak.
Dünya çapında FA Cup yayıncılarının listesi
|ABD
|ESPN Select
|İngiltere
|BBC
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Sportsnet
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
FA Cup beşinci tur kura çekimine hangi takımlar katılıyor?
Aşağıdaki takımlar FA Cup beşinci turunda yer alacak:
- Wrexham veya Ipswich Town
- Hull City veya Chelsea
- Burton Albion veya West Ham
- Southampton veya Leicester City
- Burnley veya Mansfield Town
- Norwich City veya West Brom
- Port Vale veya Bristol City
- Manchester City veya Salford City
- Aston Villa veya Newcastle United
- Liverpool veya Brighton
- Birmingham City veya Leeds United
- Grimsby Town veya Wolves
- Stoke City veya Fulham
- Arsenal veya Wigan Athletic
- Oxford United veya Sunderland
- Macclesfield veya Brentford
FA Cup dördüncü tur maçları ve TV bilgileri
Dördüncü tur maçlarını, TV kanallarını ve canlı yayın bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.
|Tarih
|Maç
|TV kanalı
|13 Şubat
|Wrexham - Ipswich Town
|BBC Wales, ESPN+
|13 Şubat
|Hull City - Chelsea
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
|14
|Burton Albion - West Ham
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|14
|Southampton - Leicester City
|ESPN
|14
|Burnley - Mansfield Town
|ESPN
|14
|Norwich City - West Brom
|ESPN
|14
|Port Vale - Bristol City
|ESPN
|14
|Manchester City - Salford City
|ESPN Deportes, fubo, ESPN+
|14
|Aston Villa - Newcastle United
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
|14
|Liverpool - Brighton
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 Şubat
|Birmingham City - Leeds United
|TNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
|15
|Grimsby Town - Wolves
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15
|Stoke City - Fulham
|discovery+, ESPN+
|15
|Arsenal - Wigan Athletic
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 Şubat
|Oxford United - Sunderland
|discovery+, ESPN+
|16
|Macclesfield - Brentford
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
FA Kupası beşinci tur maçları ne zaman oynanacak?
Kura çekildikten sonra, takımların hazırlık için yaklaşık bir ayı olacak. Beşinci tur maçları 6 Mart ile 9 Mart arasındaki hafta sonu oynanacak.
