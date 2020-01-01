FA Cup finali öncesi Mesut Özil'e Türkiye izni

Mike Arteta tarafından Chelsea ile oynananacak FA Cup finali maçı kadrosuna alınmayan Mesut Özil, Türkiye'ye uçtu...

ÖZEL HABER

'deki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil, Cumartesi günü FA Cup finalinde ile oynanacak maç öncesi 'ye uçtu.

Goal'ün edindiği bilgilere göre maç kadrosuna dahil edilmeyen yıldız futbolcu, Türkiye seyahati için yönetimden izin aldı.

Öte yandan Chelsea ile oynanancak maçın kadrosuna dahil edilmeyen diğer 9 futbolcuya da izin verildiği gelen haberler arasında.

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Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi olan, adı ve bazı kulüpleriyle anılan 31 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, salgın sonrasında oynanan maçlarda hiç süre alamamıştı.

2013'te 'den transfer edilen Mesut Özil, bugüne dek Arsenal formasıyla çıktığı 254 resmi maçta 44 gol atıp 77 de asist yapmıştı.