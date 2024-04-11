Eyüpspor'dan Luka Modric açıklaması: "Emeklemeden yürümek olmaz"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Luka Modric ilgili ortaya atılan transfer iddialarına yanıt verdi.

Eyüpspor'un Luka Modric'i istediği söyleniyordu

Fatih Kulaksız, "İnsan mahcup oluyor" dedi

Transfer iddialarına yanıt verdi

NE OLDU? Arda Turan yönetiminde Süper Lig biletini alan Eyüpspor'un Real Madrid'in orta sahası Luka Modric'i istediği iddia ediliyordu. Ancak transfer söylentilerine Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Modric transferiyle ilgili iddiaları doğru olmadığını ifade ederek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bazı yayın organlarında Eyüpsporumuzun Luka Modric ile ilgilendiği haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yalanlarken bile mahcup oluyor insan, bize en iyilerini layık görmeniz bizi mutlu ediyor fakat gerçekçi olmak lazım, önce bir Süper Lig'de kalıcı olalım, tüm Türk futbol kamuoyu bizim duruşumuzu görsün. Sonra yavaş yavaş hedefleri büyütürüz. Emeklemeden yürümek olmaz"

BÜYÜK RESİM: 2012/13 sezonunun başında Tottenham'dan Real Madrid'in yolunu tutan Hırvat orta saha oyuncusu, Real Madrid formasıyla çıktığı 523 maçta 39 gol ve 84 asistlik performans sergiledi.

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SIRADA NE VAR? Luka Modric'in sezon sonunda Real Madrid'den ayrılması bekleniyor ancak hangi takıma imza atacağı henüz belirsiz.