Excelsior, VriendenLoterij Eredivisie’de yeni sezona lige yükselen SC Cambuur karşısında çok farklı bir galibiyetle başladı. Rotterdam ekibi, cuma akşamı Leeuwarden’da rakibini tam 0-4 mağlup ederken, Irakli Yegoian 2026/27 Eredivisie sezonunun ilk golünü attı ve Noah Naujoks iki kez ağları sarstı.

Cambuur, üç yıl aradan sonra en üst seviyedeki ilk maçına son derece az Eredivisie tecrübesiyle çıktı. İlk 11’de yer alan oyunculardan yalnızca Jamal Amofa 61 Eredivisie maçıyla ve Rafik El Arguioui de tek bir maçla daha önce bu seviyede süre almıştı. Excelsior’da ise Feyenoord’dan kiralanan Aymen Sliti maça yedek kulübesinde başladı.

17. dakikada Excelsior golü buldu. Rik Mulders’in yaptığı basit top kaybının ardından Gyan de Regt, Yegoian’ı savunma arkasına kaçırdı ve Gürcü oyuncu topu kaleci Thijs Jansen’in yanından yakın köşeden ağlara gönderdi: 0-1. Kısa süre sonra De Regt de önemli bir fırsat yakaladı ancak topu üstten auta attı.

31. dakikada Excelsior farkı ikiye çıkardı. Skye Vink topu kaybetti, ardından Yegoian sağdan Noah Naujoks’u buldu ve orta saha oyuncusu 0-2’yi kaydetti. İlk yarının bitimine kısa süre kala Simon Janssen’in David Garden’a gönderdiği orta, El Arguioui’ye çarpıp Jansen’in arkasından ağlarla buluştu, ancak 0-3’lük gol Garden’ın hanesine yazıldı.

Teknik direktör Johan Plat devre arasında Bouhoudane ve Costarelli hamlelerini yaptı ve Cambuur soyunma odasından daha hücumcu döndü. El Arguioui kaleci Stijn van Gassel’i geçti ancak boş kaleye gönderecek bir takım arkadaşı bulamadı, kısa süre sonra da kendisi auta vurdu.

Excelsior, geçiş hücumlarında tehlikeli olmaya devam etti. Naujoks, 59. dakikada sağ üst köşeye giden sert şutuyla ikinci golüne çok yaklaştı, ancak Jansen yaptığı şık kurtarışla daha büyük hasarı önledi.

Bu sadece kaçınılmaz sonun gecikmesiydi, çünkü 68. dakikada dördüncü gol de geldi. Jansen bir kornerde geç kaldı ve Naujoks kafayla gecedeki ikinci golünü attı; böylece maçın skoru 0-4 olarak belirlendi.

Uzatmalarda Ilano Silva Timas skoru hatta 0-5’e getirdiğini düşündü, ancak Excelsior’un oyuna sonradan giren futbolcusu bunu ofsayt pozisyonunda yaptı; VAR Clay Ruperti de bunu tespit etti.







