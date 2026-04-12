"Evet, yapabiliriz"... Barcelona, Madrid'in kalbinde "remontada planını" hazırlıyor

"Evet, yapabiliriz... Evet, yapabiliriz"... Barcelona oyuncuları ve taraftarları, İspanya Ligi'nin 31. haftasındaki Espanyol derbisini kazandıktan sonra Cumartesi akşamı Spotify Camp Nou stadyumundan bu sloganlarla ayrıldılar.

Bu tezahüratlar sadece coşkulu haykırışlar değildi, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağında Atlético Madrid ile karşılaşmadan önce takımın ruh halini özetleyen bir slogan haline geldi. Hansi Flick'in adamları, 2-0'lık geriye düşüşünü tersine çevirip "Metropolitano" stadyumunda tarihi bir geri dönüşe imza atmaya çalışıyor.

Yeni bir zihniyet ve sarsılmaz bir güven

"Marca" gazetesine göre, Barcelona'nın soyunma odasındaki atmosfer saygı, alçakgönüllülük ve yüksek özgüvenin bir karışımını yansıtıyor.

Oyuncular, kendi sahasında güçlü bir rakibe karşı görevlerinin zorluğunun farkında, ancak geri dönüş yapabileceklerine inanıyorlar.

Flick'in takımı, Avrupa'nın en zorlu stadyumlarından birinde zorlu bir mücadeleye çıkacak. Atletico, bu sezon 23 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı ve bunlardan biri de ligde Barcelona'ya karşıydı. Yine de Katalan takımındaki inanç sarsılmıyor.

Takım içindeki birlik ve uyum

"Marca", Alman teknik direktör ile oyuncuları arasındaki ilişkinin en iyi durumda olduğunu ve soyunma odasının hırs ve kararlılıkla dolu tek bir blok haline geldiğini vurguluyor. Oyuncular, "Metropolitano"da büyük bir başarıya imza atmanın mümkün olduğuna inanıyor, ancak bunun 90 dakika boyunca olağanüstü bir çaba ve tam bir adanmışlık gerektirdiğinin farkındalar.

Yeni slogan "Evet, yapabiliriz" kulüp içinde bir "takım mantrası" haline geldi. Bu, Barcelona kültüründe alışılmadık bir durum olsa da, oyuncular aralarında konsantrasyon, baskı, fedakarlık, dayanışma ve sakinlik açısından mükemmel bir maç sergilemenin gerekliliğinden bahsettiler. Bu değerler, Flick'in son takım toplantılarında vurguladığı değerlerdi.

Sloganın ardında yatan anlam

Gazete, Flick ve oyuncuların teknik kalitenin tek başına yeterli olmadığını ve bu aşamada başarının iki kat daha fazla çaba ve mücadele gerektirdiğini bildiklerini ekliyor. Bu nedenle takım, kıtasal turnuvanın yarı finaline ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmak üzere zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanıyor.

Barcelona'da kimse imkansızlıktan bahsetmiyor. Herkes, "Evet, yapabiliriz"in sadece bir slogan değil, Salı akşamı Madrid'de sahada hayata geçirilecek bir eylem planı olduğuna inanıyor.