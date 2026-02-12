"Evet efendim, dans edebilirim" - İskoçya kutlama şarkısının sözleri ve neden marş haline geldiği

İskoçya, Euro 2020'ye katılma hakkı kazanarak 20 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez büyük bir turnuvaya geri döndü ve Tartan Ordusu kısa sürede gayri resmi bir marş benimsedi.

David Marshall, Aleksandar Mitrovic'in penaltısını kurtararak Avrupa Şampiyonası'na giden yolu açtığında, tüm ülke "Yes Sir, I Can Boogie" şarkısını söylemeye başladı . Marshall'ın kendisi de kendi adını taşıyan bir şarkıya layık görüldü, ancak Baccara'nın 1977 tarihli disko hiti, önümüzdeki yıllarda Hampden Park'ta ve daha uzak yerlerde en çok duyulacak şarkı olacak .

2026 Dünya Kupası öncesinde şarkı sözlerini ezberlemek istiyorsanız veya sadece ne hakkında olduğunu merak ediyorsanız, GOAL size İskoçya'nın yeni gayri resmi marşının tüm detaylarını sunuyor.

'Yes Sir, I Can Boogie' şarkı sözleri

Bayım

Gözlerin tereddütle dolu

Bu beni gerçekten meraklandırıyor

Ne aradığını biliyor musun

Umm, bebeğim

İtibarımı korumak istiyorum

Ben bir sansasyonum

Beni bir kez denersen, daha fazlasını isteyeceksin

Ooooh!

Evet efendim, dans edebilirim

Ama belli bir şarkıya ihtiyacım var

Bütün gece boogie, boogie-boogie* yapabilirim!

Evet efendim, boogie yapabilirim Kalırsan, yanlış yapmazsın

Bütün gece boogie, boogie-boogie yapabilirim!

Hayır efendim,

konuşmak pek içimden gelmiyor

Yürümek de istemiyorum

Dans edebiliyor muyum bilmek istiyorsunuz...

Evet efendim,

İlk kıtada zaten söyledim

Ve nakaratta

Ama sana bir şans daha vereceğim...

Ooooh!

Evet efendim, dans edebilirim

Ama belli bir şarkıya ihtiyacım var

Bütün gece boogie, boogie-boogie yapabilirim!

Evet efendim, boogie yapabilirim Kalırsan, yanlış yapmazsın

Bütün gece boogie, boogie-boogie yapabilirim!

Ooooh!

Evet efendim, boogie yapabilirim

Ama belli bir şarkıya ihtiyacım var

Bütün gece boogie, boogie-boogie yapabilirim!

Evet efendim, boogie yapabilirim Kalırsan, yanlış yapmazsın

Bütün gece boogie, boogie-boogie yapabilirim!

Ooooh!

Evet efendim, boogie yapabilirim

Ama belli bir şarkıya ihtiyacım var

Bütün gece boogie, boogie-boogie yapabilirim!

Evet efendim, boogie yapabilirim Kalırsan, yanlış yapmazsın

Bütün gece boogie, boogie-boogie yapabilirim!

Ooooh!

Evet efendim, dans edebilirim

Ama belli bir şarkıya ihtiyacım var

Bütün gece boogie, boogie-boogie yapabilirim!

Evet efendim, boogie yapabilirim Kalsanız, yanlış yapmazsınız

Bütün gece boogie, boogie-boogie yapabilirim!

*bazen 'boogie-woogie' olarak söylenir

İskoçya taraftarları neden 'Yes Sir, I Can Boogie' şarkısını söylüyor?

'Yes Sir, I Can Boogie' şarkısının benimsenmesi, Aberdeen savunma oyuncusu Andrew Considine'in bekarlığa veda partisinde bu şarkının şaka videosunda yer almasının ardından bir saygı gösterisi olarak ortaya çıktı.

Considine, Euro 2020'ye katılmaya hak kazanan İskoçya kadrosunun bir parçasıydı ve şarkı, oyuncuların kutlama videosu viral olmadan önce soyunma odasında hızla popüler oldu.

Dons'un ikonik oyuncusu, Scott McTominay, Andrew Robertson ve Kieran Tierney ile birlikte şarkı söyleyip dans ediyordu. Ne yazık ki, John McGinn ve Ryan Christie, UEFA'nın zorunlu kıldığı doping testine girmek için "boogie"yi kaçırdı.

Taraftarlar bu akılda kalıcı şarkıyı çok sevdi ve İskoçya'nın resmi sosyal medya kanalları, maçlar öncesinde taraftarlar için bu şarkının yer aldığı bir Spotify çalma listesi bile paylaştı.

Baccara kimdir?

Baccara , 1977 yılında hit olan "Yes Sir, I Can Boogie" şarkısını seslendiren İspanyol şarkıcı ikilisi Mayte Mateos ve Maria Mendiola'nın adıdır.

Grup, aynı adlı ilk albümleri ve ardından çıkan Light My Fire, Colours ve Bad Boys albümleri olmak üzere dört stüdyo albümü çıkarmıştır.

Yes Sir, I Can Boogie, İngiltere, İrlanda, Batı Almanya ve Hollanda dahil olmak üzere birçok ülkede single listelerinde 1 numaraya ulaşan, şüphesiz en çok satan hit şarkılarıdır.

İskoçya'nın resmi futbol marşı nedir?

Flower of Scotland, İskoçya'nın resmi futbol marşının adıdır. Bu marş, The Corries grubunda çalan folk müzisyeni Roy Williamson tarafından yazılmıştır.

İskoçya rugby takımı tarafından da kullanılan bu şarkı, gelenek gereği uluslararası maçlardan önce çalınır ve bazen maç sırasında da seslendirilir.

İskoçya'nın resmi marşı Birleşik Krallık'ın marşı olan God Save the King olmaya devam etse de, Flower of Scotland fiilen marş haline gelmiştir.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Flower of Scotland hakkında daha fazla bilgi edinin

