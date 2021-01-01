Everton'da oynayan Cenk Tosun'dan Beşiktaş mesajı

29 yaşındaki milli futbolcu yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini ifade etti.

Vincent Aboubakar'a alternatif olacak bir golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a eski golcüsü Cenk Tosun'dan mesaj geldi.

Siyah-beyazlı takımın bir süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü milli futbolcu yeniden Beşiktaş forması giymek istediğini söyledi. NTV Spor'a konuşan 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a katkı sağlamaktan mutluluk duyacağını ifade ederken, "Eğer Everton transferime onay verirse tekrar Beşiktaş için oynamaktan mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı. Bu sezon Everton formasıyla beş maçta 48 dakika şans bulan Cenk, Beşiktaş formasıyla iki şampiyonluk yaşarken Şampiyonlar Ligi'nde kritik gollere imza atmıştı.

Beşiktaş'ın kısa bir süre içerisinde Cenk'in transferini gerçekleştirmek için Everton ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.