İngiliz menajer, Norveçli golcüyü görür görmez etkilendi.

NE OLDU? Haaland, Salzburg'da oynarken, Lampard'ın oyuncuyu almak istediği bir an geldi.

Şu anda Everton'ın menajeri olan Lampard, Haaland'ın o aşamada sahip olduğu yeteneğin farkında olduğunu itiraf etti.

Bu yüzden, onun için bir transfer hamlesi yapmaya çalıştı, ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

NE SÖYLEDİLER: Lampard, "[Haaland] harika bir oyuncu ve en üst düzey oyuncular, genellikle onun bir üst düzey ligde yaptığını yapabilirler.

"Salzburg için oynadığı bir sezon öncesi maçında ona karşı hocalık yaptım. Onu, Chelsea'ye getirmeye çalıştım, fakat bunu başaramadım.

"Maç öncesi hazırlıklarımızda bu çocuğun ne olduğu çok açıktı. Bu oyunun zirvesindekilere saygı duyuyorum.

"Kylian Mbappe ve Lionel Messi arasındaki Dünya Kupası finalini izledim ve Haaland da çok genç yaşta kendini bu süperstarlar içerisine aldı" diyerek Norveçli futbolcuyu çok beğendiğini söyledi.

BÜYÜK RESİM: Batı Londra ekibi, birkaç yıldır sürekli olarak üretken forvetler için mücadele ederken bu haber, Chelsea taraftarını pek de mutlu etmeyecek.

Lampard'ın Chelsea'ye getirdiği oyunculardan biri olan Kai Havertz, Bournemouth'a karşı lig mücadelesine döndüklerinde 2-0 aldıkları galibiyette dikkat çekici performans sergiledi.

Öte yandan Everton, şu anda Lampard'ın üstünde bir baskı var, çünkü dört Premier Lig maçını galibiyetsiz tamamladı.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Cumartesi günü Haaland ile karşılaşacak olan Lampard için işler pek de yolunda değil.

Ancak Guardiola'nın ekibi, alacağı galibiyetle Premier Lig'in zirvesinde bulunan Arsenal'e ayak uydurmaya çalışacak.