Everton-Liverpool Premier Lig maçı öncesi

Premier Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Merseyside derbisi, 29 Kasım Pazar günü Everton'ın Liverpool'u Hill Dickinson Stadyumu'nda ağırlayacağı Premier Lig maçıyla geri dönüyor. Karşılaşma GMT ile 12.00'de başlayacak.

Everton'ın sezonuna ivme kazandırmak için Merseyside derbisine ihtiyacı var

David Moyes'un ekibi, pazartesi günü Brentford'a 4-0 yenildikten sonra derbiye kötü bir durumda çıkıyor. Bu sonuç, Everton'ın üst üste üç maçlık galibiyet serisini bitirdi ve takımı puan tablosunda dokuzuncu sırada bıraktı.

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Liverpool, Brugge ve United'ı farklı yenerek derbiye hazırlandı

Liverpool ise çok daha formda. Andoni Iraola'nın ekibi, geçen pazar Anfield'da Manchester United'ı 4-0 yendi, ardından çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti.

Alexander Isak, Brugge'de iki gol attı; Florian Wirtz de uzaktan bir gol kaydetti. Ligde dördüncü sırada bulunan Liverpool, bu maça son dönemdeki daha iyi formuyla çıkıyor.

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Everton'ın arkasında ev sahibi taraftarı ve yeni stadyumdaki ilk karşılaşmada Liverpool'un 2-1 kazandığı nisan ayındaki derbinin hatırası olacak. Moyes, Brentford yenilgisine hızlı bir karşılık vermek isteyecek.

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