EURO 2024'te Lamine Yamal ile kıyaslanan Arda Güler'e büyük şok! 8 ayda beklenmeyen senaryo...

EURO 2024 döneminde Barcelona yıldızı Lamine Yamal ile kıyaslanan Arda Güler, 8 ay sonra kendisini bambaşka bir noktada buldu.

İspanyol devi Real Madrid, LaLiga'nın 24. hafta mücadelesinde dün akşam Osasuna'ya konuk oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir 2 puan kaybetti.

Real Madrid, 15. dakikada Mbappe ile öne geçerken 39'da Jude Bellingham, hakemle girdiği diyalog sonucunda direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 58'de Budimir penaltıyı gole çevirdi ve maç 1-1 sona erdi.

Arda Güler kayıplarda

Türk futbolseverlerin merakla takip ettiği Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, millî futbolcuya süre vermedi.

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Arda Güler, Real Madrid'in son üç LaLiga maçında da yedek kulübesinde yer aldı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı bu üç karşılaşmada da süre alamadı.

Lamine Yamal ile arasında uçurum oluştu

Öte yandan Fanatik'te yer alan haberde Arda ile Yamal arasında açılan fark gündeme getirildi.

Arda Güler, geçen sezonun sonlarında Real Madrid formasıyla iyi bir çıkış yakaladıktan sonra EURO 2024'te de Türkiye A Millî Futbol Takımı ile etkileyici bir performans sergilemişti.

Arda, turnuva esnasında Barça'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile kıyaslanıyordu.

Arda Güler geriledi, Lamine Yamal uçuşa geçti

Ancak aradan geçen yaklaşık 8 ayda Arda Güler için işler pek iyi gitmedi. Lamine Yamal ise aksine Barcelona'da formunu yükseltti.

Arda bu süreçte 967 dakika sahada kalarak 3 gol, 5 asistle oynadı. Yamal ise 2 bin 509 dakika sahada kalırken 11 gol atıp 15 asist yaptı.

Arda Güler'in EURO 2024'ten bu yana yaşadığı düşüş, 19 yaşındaki futbolcunun İspanya'nın başkentindeki geleceğini sorgulamasına neden olabilir.

Genç oyuncu zaman zaman kiralık transfer için AC Milan ve Bayer Leverkusen ile anılıyordu. Arda'nın yazın nasıl bir karar vereceğini zaman gösterecek.