EURO 2024 kura çekimi, şok edici seks seslerine sahne oldu

2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi esnasında yayına ilginç seks sesleri yansırken bu durum sosyal medyada gündem oldu.

Kura çekimi Almanya'da gerçekleşti

Seks sesleri birçok kez yayına ve törene yansıdı

Birçok kişinin yüz ifadesi değişti

NE OLDU? EURO 2024 öncesi, ülkelerin gruplarını belirlemek için Almanya'nın Hamburg kentinde kura çekimi gerçekleşti. Törende Wesley Schneider, Steve McManaman ve David Silva'nın da aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu bir kadro yer aldı. Ancak David Silva dahil törendeki birçok kişinin yüz ifadesi törene ve ekrana yansıyan seks seslerinden dolayı değişti.

TÖRENDE NE OLDU?

BÜYÜK RESİM: EURO 2024 kura çekiminde yaşanan bu durum sosyal medyada gündem oldu. Türkiye ise kura çekiminde Portekiz, Çekya ve Play-off C galibinin ((Gürcistan, Lüksemburg, Kazakistan, Yunanistan) yer aldığı F Grubu'na düştü.