EURO 2020 bir yıl ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılında oynanması kararlaştırıldı.

UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi. Organizasyon 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuruma üye 55 federasyonla gerçekleştirilen telekonferans sonucunda beklenen karar açıklandı.

'nin de katılım hakkı elde ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, tüm dünyada yaşamı felç eden koronavirüs (Covid-19) yüzünden ertelendi.

Daha fazla takım

Alınan kararla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye turnuvada A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve ile mücadele edecek.

UEFA'nın aldığı diğer kararlar

Kurum, ayrıca, Şampiyonlar Ligi ve 'ni de süresiz askıya aldı.

Bu iki organizasyonun en geç haziran sonunda tamamlanması hedefleniyor fakat bu durum koronavirüs salgınının ilerleyen haftalarda kontrol altına alınıp alınmadığına bağlı olacak.

Aleksander Ceferin'den açıklama

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 55 ülke federasyonuyla yapılan telekonferansın ardından alınan erteleme kararından sonra yaptığı açıklamada önceliğin sağlık olduğunu belirtti ve şunları ifade etti:

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"Taraftarların, personelin ve oyuncuların sağlığı bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı. Bu ruhla UEFA, liglerin bu sezonu güvenli bir şekilde tamamlayabilmeleri için bir dizi seçenek sundu. Avrupa futbolundaki meslektaşlarımın bu seçeneklere gösterdiği tutumdan dolayı gurur duyuyorum. Gerçek bir işbirliği ruhu vardı Herkes en iyi sonucu elde etmek için bir şeyleri feda etmek zorunda olduklarını kabul etti."

"Avrupa futbolunun yönetim organı olarak UEFA'nın bu süreci yönetmesi ve en büyük fedakarlığı yapması önemliydi. EURO 2020'yi 2021'e ertelemek UEFA için büyük bir maliyete yol açıyor; ancak 55 ülkede futbolun gelişiminin bu durumdan etkilenmemesi için elimizden geleni yapacağız."

"FIFA'ya ve bu yeni turnuva takviminin oluşturulması için gereken her şeyi yapacağını belirten Başkan Gianni Infantino'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu kriz karşısında futbol; açıklık, dayanışma ve hoşgörü ile en iyi tarafını göstermiş oldu."