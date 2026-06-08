Etienne Vaessen: “Beni Ajax karşıtı olarak gösteriyorlar, ama…”

Etienne Vaessen, D’n Hoefcast programında geçen yılın Mayıs ayında oynanan FC Groningen - Ajax (2-2) maçının çalkantılı son dakikalarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi. Amsterdam ekibi, bu beraberlik ve Vaessen’in bu sonuçtaki büyük rolü nedeniyle şampiyonluğu kaçırdı.

“Bir noktada PSV’ye yardım edebileceğimiz anlaşıldı,” diye anlatmaya başlıyor Vaessen. “RTV Noord’a bir röportaj vermiştim ve bana üç kez ‘Kimin şampiyon olmasını umuyorsun?’ diye soruldu. Bu konuda bir şey söylemek istemiyordum ama üç kez sorulunca ‘O zaman PSV olsun, çünkü ben de Brabantlıyım’ dedim.”

Groningen kalecisi, bu sözleri nedeniyle maç öncesinde zaten baskı altında olduğunu anlatıyor. “Bir ara skor 2-1’di ve o serbest vuruş geldi. O zaman on saniye düşündüm, biraz daha kargaşa çıkarmalı mıyım yoksa ortada mı durmalıyım diye.”

“Sonra Wijndal’ı gördüm ve ona sert bir vuruş yaptım,” diye devam ediyor Vaessen. “Sonra o itiş kakış çıktı ve onlar tamamen kafaları karıştı. Sarı kart gördüm, bu yüzden zaten cezalıydım (beşinci sarı kart, ed.) ve Henderson ile tartışmaya girdim.”

“Ona dedim ki: ‘Bu gol olacak, izle de gör’. O da bana palyaço olduğumu söyledi, ben de ‘evet, doğru’ diye cevap verdim. Sonunda top ağlara gitti, çok fazla duygu patladı ve son düdük çaldıktan sonra işler sarpa sardı.”

Vaessen artık olaya çok gerçekçi bir bakış açısıyla bakabiliyor. “Ajax oyuncularını da anlıyorum, çünkü o maçta gerçekten çok sinir bozucuydum. Bu yüzden benden hesap sormaya geldiler. Ben de kimseden kaçmıyorum. Klaassen testislerime diz attı, Brobbey beni yakaladı…”

“Ben de şöyle tepki verdim: ‘Şu anda şampiyon siz değilsiniz, gelecek hafta PSV şampiyon olacak’. Onları anlıyorum, ben de aynısını yapardım. Sonra o yardımcı da geldi ve beni tuttu, ardından işler biraz çığırından çıktı. Bunu hiç de haklı çıkarmıyorum. Ama şimdi anti-Ajax olarak gösteriliyorum… Geçenlerde Volendam’da onlarla oynadık, sanki kulübünü iflas ettirmişim gibi davrandılar.”