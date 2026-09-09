Ethan Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi hezimetin ardından özür diledi

Lille oyuncusu Ethan Mbappe, dün akşam Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında takımının İspanyol ekibi Real Betis'e 3-2 kaybettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından "Instagram" hesabından paylaştığı bir mesajla özür diledi.

Mbappe, maç sırasında Lille adına bir gole asist yapmıştı; ancak takımının üçüncü golü yemesinin ardından 19 yaşındaki oyuncu, oyunun yeniden başlamasından hemen önce sinirlenerek konuk takım oyuncularından birinin yüzüne dirsek attı ve hakem kendisine doğrudan kırmızı kart gösterdi.

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Mbappe, "Story" özelliği üzerinden paylaştığı bir mesajda şunları yazdı: "Bu kabul edilemez hareket için takım arkadaşlarımdan, teknik heyetten ve taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Yenilginin tamamı benim hatam ve sorumluluğu üstleniyorum. Takım arkadaşlarımı en büyük müsabakalarda zor bir durumda bıraktım. Üzgünüm."

Lille ilk yarıyı önde tamamlamış, ancak ikinci yarının başlangıcıyla birlikte çökmüştü; on dakikadan kısa bir sürede iki gol yemiş, ardından Ethan'ın kırmızı kart görmesi işleri daha da karmaşık hale getirmişti.

Bu yenilgi, Lille'in Şampiyonlar Ligi açılış haftasındaki mütevazı geçmişinin bir devamı niteliğinde; zira kulüp müsabakadaki ilk maçında daha önce hiç kazanamadı ve Fransız "L'Équipe" gazetesine göre altı yenilgiye karşılık üç beraberlikle yetindi.

Maç ayrıca Ethan Mbappe'nin kariyerindeki ilk kırmızı kartına sahne oldu; bunun yanı sıra kendisi, Lille'in Şampiyonlar Ligi tarihinde doğrudan kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

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