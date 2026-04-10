Et ve şanssız otel... Barcelona'yı Atlético Madrid maçı öncesinde en çok endişelendiren şey!

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağında Atlético Madrid ile karşılaşmak üzere İspanya'nın başkentine yapacağı yolculuğa hazırlanırken, basında yer alan haberler Barcelona kafilesinin ilginç bir durumunu ortaya çıkardı. Bu durum, yemeklerin kalitesine yönelik şikayetleri ve kötü sonuçların "uğursuzluğunu" kırma çabalarını içeriyordu.

"Radio Catalunya" radyosuna göre, Barcelona oyuncuları Madrid'deki otellerdeki etin kalitesinden şikayet ederek, kulübün spor kentinde sunulan eti tercih ettiklerini vurguladılar ve otellerde kaldıkları süre boyunca da bu etin kendilerine sağlanmasını talep ettiler.

Radyo, Barcelona'nın buna itiraz etmediğini, özellikle de otellerdeki etin fiyatının çok yüksek olduğunu ve havyara benzediğini belirtti.

Ayrıca okuyun

Dikkat çekici bir sayısal çelişki... Barcelona'nın kırmızı kart sayısı Madrid'de şüphe uyandırıyor

Tamamen gizli... Barcelona, Atlético'nun gözünden uzak bir şekilde Alvarez ile nasıl pazarlık yapıyor?

İlk kez... FIFA, Afrika Uluslar Kupası finali krizine ilişkin tutumunu ima etti

Bu bağlamda, Barcelona Madrid'deki her zamanki konaklama yeri olan InterContinental Oteli'nden ayrıldı ve Eurostars Oteli'nde konaklamaya hazırlanıyor.

Bazıları bu değişikliği, takımın bu sezonki kötü sonuçlarıyla açıklıyor, hatta durum adeta bir "efsane" haline geldi.

Barça, Avrupa çeyrek finalinin ilk ayağında Camp Nou'da Atlético Madrid'e karşı aldığı 2-0'lık yenilgiyi telafi etmeyi hedefliyor.