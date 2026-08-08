Barcelonalı savunmacı Pau Cubarsi, henüz 19 yaşında oynadığı tarihi Dünya Kupası'nı, İspanya Millî Takımı'nın dünya şampiyonluğuna uzanan yoldaki temel unsurlardan biri olarak taçlandırdı ve FIFA En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazandı. Bu onur, oyuncunun Katalan ekibiyle sergilediği üstün seviyeyi en büyük uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, genç savunmacı turnuva boyunca kilit bir rol üstlendi ve İspanya Millî Takımı'nın olağanüstü savunma sağlamlığının temel anahtarlarından biriydi. Cubarsi, Dünya Kupası'nda 7 maçta kalesini gole kapatmaya katkıda bulundu; turnuvanın tamamında yalnızca bir gol yiyen bir savunma hattının parçasıydı. Bu rakamlar, İspanya'nın şampiyonluğa uzanan yolundaki performansının ve öneminin büyüklüğünü yansıtıyor.

Barcelonalı savunmacı, istatistiklerin ötesinde, topla güçlü kişiliğini, ceza sahasından uzakta savunma yapma becerisini ve yaşının üzerinde bir futbol olgunluğunu ortaya koydu. Dünya Kupası'nı olgun bir oyuncu olarak geçirdi ve dünyanın en iyi forvetleriyle mücadele etmeyi başararak şampiyon takımın kadrosunda vazgeçilmez bir parça hâline geldi.

Cubarsi'nin performansı, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino'nun da övgüsünü topladı. Infantino, oyuncunun performansını açıkça takdir etmeye özen gösterdi ve sosyal medya ağları üzerinden Barcelonalı savunmacıya bir mesaj gönderdi. Mesajında "Geç kalmak, hiç gelmemekten iyidir" atasözüne atıfta bulunarak oyuncunun bireysel ödülünü ve İspanya savunmasına yaptığı katkıyı öne çıkardı.

Infantino doğrudan gönderdiği mesajında şunları söyledi: "Henüz 19 yaşında olan Pau Cubarsi, İspanya Millî Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda olağanüstü bir katkı sundu ve FIFA En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazanan ilk savunmacı oldu! Turnuva boyunca yedi maçta kalenin gole kapatılmasına katkıda bulunduktan sonra, yalnızca bir gol yiyen bir savunmadaki temel rolüyle tarihe geçecek."

Infantino'nun mesajı, Cubarsi için unutulmaz bir Dünya Kupası'nı taçlandırıyor. Barcelonalı savunmacı dünya şampiyonu oldu, En İyi Genç Oyuncu olarak onurlandırıldı ve FIFA ödülüne uzanan ilk savunmacı olarak tarihe geçti; üstelik önünde yazacağı daha çok tarih varken.