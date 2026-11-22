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Inter, pazar akşamı İtalya'daki şampiyonluk yarışında önemli puanlar kaybetti. Christian Chivu'nun ekibi, Francesco Pio Esposito'nun hat-trick'iyle Atalanta'yı yenecek gibi görünüyordu ancak öyle olmadı. Bergamo ekibi defalarca geri döndü ve son bölümde 4-4'lük beraberliği aldı. I Nerazzurri şimdi AS Roma'nın bir, lider Lazio'nun üç puan gerisinde üçüncü sırada. Atalanta ise aldığı değerli puana rağmen hayal kırıklığı yaratan 12. sıradaki yerini koruyor.

Inter, maçın ilk çeyrek saati geride kaldıktan kısa süre sonra öne geçti. Savunmadan çıkarken yapılan hata Inter'e topu kazandırdı; Esposito, sağ ayağıyla uzak köşeyi bularak skoru 0-1 yaptı.

Inter baskısını sürdürdü ve yarım saat dolduğunda farkı ikiye çıkardı. Federico Dimarco'nun kornerden ceza sahasına gönderdiği top Esposito'nun kafasıyla buluştu. Esposito rahat bir kafa vuruşuyla skoru 0-2'ye getirdi.

Dimarco'nun kullandığı kornerden hemen önce Hakan Çalhanoglu'nun kas sakatlığı yaşadığı açıkça görülüyordu. Türk orta saha oyuncusu devam edemedi ve yerini Petar Susic'e bıraktı.

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Inter için bir başka aksilik çok geçmeden geldi. Susic'in oyuna girişinden iki dakika sonra Eljif Elmas farkı bire indirdi. Kuzey Makedonyalı oyuncu, Nicola Zalewski'nin pasında topu ağlara gönderdi.

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Yediği gole rağmen Bergamo'da oyuna hükmetmeyi sürdüren Inter'de Esposito'nun ikinci yarıda hat-trick'ini tamamlaması pek de sürpriz olmadı. Marcus Thuram'ın savunma arkasına attığı pasla buluşan İtalyan oyuncu, sert bir şutla golü buldu.

Ancak maç henüz bitmemişti. Charles De Ketelaere sahneye çıktı ve bitime yirmi dakika kala sert bir şutla topu ağların üst bölümüne göndererek skoru 2-3 yaptı.

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Inter penaltı kazandığında ve Susic beyaz noktadan hata yapmadığında heyecan yeniden sona erecek gibi görünüyordu. Ancak De Ketelaere'nin başka planları vardı; sol ayağıyla bir kez daha güzel bir gol attı.

Böylece son derece heyecanlı bir son bölüm yaşandı. Josep Martínez, Mario Pasalic'in sert şutunda kritik bir kurtarış yaptı; kale önünde de birkaç karambol oluştu. Bu pozisyonlardan birinde De Ketelaere'nin kafa vuruşunda top, Alessandro Bastoni'nin açık durumdaki koluna çarptı. Franck Kessié soğukkanlılığını korudu ve La Dea için unutulmaz bir puanı getiren golü attı: 4-4.