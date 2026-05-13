ESPN ve Ziggo Sport yorumcusu, aniden Curaçao'nun basın sözcüsü olarak göreve başladı

Voetbal International'ın haberine göre, Vincent Schildkamp Curaçao'nun basın sorumlusu olarak göreve başlayacak. Kees Jansma'nın yerine geçecek.

Geçen hafta Jansma, Curaçao'daki görevinden aniden istifa ederek herkesi şaşırttı. Fred Rutten'in ayrılışıyla ilgili gelişmeleri kabul edememişti.

Bu nedenle, Jansma'nın görevi Schildkamp tarafından devralınacak. ESPN yorumcusu, spor kanalından bu görevi üstlenmek için izin aldı.

Schildkamp, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında da Ziggo Sport'ta yorumcu olarak yer alıyor.

Curaçao, Dünya Kupası grup aşamasında Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.



