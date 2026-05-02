ESPN: "Kariyerini Ajax'ta sonlandırma ihtimali oldukça yüksek"

Steven Berghuis, kariyerini Ajax'ta sonlandıracak gibi görünüyor. ESPN, 34 yaşındaki sol ayaklı oyuncu hakkında yaptığı kapsamlı analizde bunu belirtiyor.

Tecrübeli oyuncu, 2027 ortasına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt, Berghuis'in değerini hala 2,5 milyon euro olarak tahmin ediyor.

VriendenLoterij Eredivisie'nin yayıncısı, Berghuis'in önümüzdeki yaz ayrılmasını beklemiyor. "Artık satılmayacağı ve kariyerini Ajax'ta sonlandıracağı ihtimali oldukça yüksek."

"Neredeyse her yeni teknik direktör Berghuis'in niteliklerini takdir ediyor. Hepsi onun oyun zekası ve paslarından etkileniyor," diye yazıyor editörler.

Yine de şüpheler de var. “Aynı zamanda Berghuis, her yıl hız, patlama gücü ve dinamizm açısından biraz geriliyor ve artık nadiren orta saha oyuncusu olarak sahaya çıkıyor. Ayrıca son üç sezonda her seferinde sakatlıklar nedeniyle oldukça fazla maçı kaçırdı.”

“Berghuis’in Ajax için hala değerli olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Ancak aylar süren bir sakatlığın ardından hemen Ajax’ın en iyi oyuncularından biri olması, 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu kadar kadronun geri kalanının kalitesi hakkında da bir şeyler söylüyor,” diye bitiriyor Amsterdam merkezli yayın organı.

Berghuis, Ajax formasıyla şu ana kadar 176 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 38 gol attı ve 44 asist yaptı.