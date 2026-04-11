ESPN izleyicileri, sansasyonel röportajın ardından hiç acımıyor: 'Para düşkünü!'

Michel Vlap, Cuma günü De Grolsch Veste'de tanıdık topraklara geri döndü ve FC Twente ile FC Volendam arasındaki maçta tribünde bir taraftar olarak yer aldı. Al-Ahli'nin orta saha oyuncusu, Enschede ziyaretinden açıkça keyif aldı ve kendini hemen yeniden evinde hissetti. Katar'da kalmasına rağmen kulüple olan bağı hiç azalmadan güçlü olmaya devam ediyor.

Hollandalı oyuncu, programı elverdiğinde Twente'yi yakından takip etmek için her fırsatı değerlendiriyor. Bu sefer de bu fırsatı kaçırmadı ve tribünde taraftarların arasına katıldı. Eski takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmek ona görünürde iyi geldi.

"Bir buçuk ay önce de kısa bir süreliğine eve gelmiştim, şimdi yine buradaydım," dedi Vlap, ESPN kamerasına. "Çocuklar şimdiden 'bizi gerçekten özlüyorsun, değil mi' diyorlardı. Tabii ki çocukları özlüyorum. Stadyumda taraftar olarak oturmak harika bir şey," diyor Vlap gülümseyerek. Orta saha oyuncusu, kulübün kendisi için hala ne kadar özel olduğunu vurguluyor.

Aynı zamanda, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Katar'daki mevcut durumu o kadar da kaygısız değil. Vlap, içinde bulunduğu koşullar konusunda dürüst davranıyor ve oradaki hayatının nüanslı bir resmini çiziyor.

"Hoş bir durum değil, bu konuda dürüst olalım. Etkisini çok hissediyorsunuz, ama neyse ki kendimi güvende hissediyorum. En önemlisi bu," diyor Vlap. Orta saha oyuncusu gelişmeleri yakından takip ediyor ve seçeneklerini değerlendiriyor.

Ailesi şimdilik Hollanda'da kalıyor; bu, oyuncunun bilinçli bir tercihi. "Sonuçta karım ve çocuğumun Hollanda'da kalmasını tercih ediyorum. Kendimi güvende hissettiğim sürece sorun yok. Durum çok daha kötüye giderse ve kendimi artık rahat hissetmezsem, ne yapacağıma karar vereceğim," diye devam ediyor ve olası bir ayrılığı dışlamıyor.

İzleyiciler hiç acımıyor

ESPN'in Instagram'da paylaştığı görüntüler altında, Vlap'ın durumuna pek anlayış gösterilmiyor. İzleyiciler eleştirel bir tavır sergiliyor ve orta saha oyuncusunun bilinçli olarak parayı seçtiğini, bu nedenle şu anda içinde bulunduğu durumdan şikayet etmemesi gerektiğini savunuyor.

Birçok izleyici, "Her şey para için. Şimdi de şikayet ediyorsun" ve "Hiç sempati duymuyorum" gibi sert yorumlar yazıyor. Ayrıca "Sonradan ağlama, para düşkünü" ve "Ağlayan, oraya parayı kazanmak için kendin gittin" gibi yorumlar da okunuyor. Bu da, izleyicilerin büyük bir kısmının çok az sempati gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

"Geçen yıl Rusya'ya gitmek istiyordu. O da pek hoş bir durum değildi, değil mi?" diye alaycı bir yorumda bulunuluyor. Diğerleri de buna katılıyor: "Bu adam para için Rusya'ya bile gitmek istiyordu."








