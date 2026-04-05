Ajax, FC Twente'ye karşı aldığı yenilgiyle bir kez daha ağır bir darbe aldı ve bu durum elbette ESPN stüdyosunda da gündeme geldi. ESPN'deki "Dit Was Het Weekend" programında Kenneth Perez ve Bram van Polen, cumartesi günkü maçı ayrıntılı bir şekilde inceledi.

Van Polen, Ajax'ın zaman zaman yüksek pres kurmaya çalıştığını, ancak Twente'nin bunu mükemmel bir şekilde aştığını gördü. Analiste göre, konuk takım belirli durumlarda daha fazla "zekâ" sergiledi. Bu konuda, Twente'nin Ajax'ın pozisyonlamasını akıllıca değerlendirdiği açılış golüne işaret ediyor.

"Rots gibi bir oyuncunun şöyle düşündüğünü görüyorsunuz: Gaaei ilerliyor, o yüzden ben biraz daha merkeze geçeyim. İşte tam da görmek istediğiniz içgörü budur," diye açıklıyor Van Polen. Bu nedenle Ajax iyi bir şekilde savunma yapamadı ve Twente'nin en iyi şekilde yararlandığı bir boşluk oluştu. Ona göre, bu hücumun devamında Amsterdam ekibinde çok daha fazla şey ters gitti.

Van Polen, golün öncesinde yapılan hataları sıralıyor. “Mokio onu kapatabilir, Weghorst belki daha uzun süre koşmalı… o kadar çok şey yanlış gidiyor ki.” Ajax’ta her seferinde bir şeyler tam olarak uymadığını ve küçük detayların büyük sonuçlar doğurduğunu belirtti. “Topun sonunda ağlara girmesi çok kolay oldu.”

Perez bu görüşe katılıyor ve özellikle Ajax'ın orta sahasına odaklanıyor. “Mokio güvenilmez. Olanlara önceden hazırlıklı olmak yerine, sadece olanlara tepki veriyor,” diyor Perez. Ona göre genç orta saha oyuncusu, tehlikeyi erken fark etme yeteneğinden yoksun. “Daha deneyimli bir oyuncu çoktan o alana girmiş ve ne olacağını bekliyor olurdu.”

Danimarkalı analist, genç orta saha oyuncusuna yöneltilen sert eleştirilere bir not ekliyor. “Bakın, Sean Steur ve Mokio’ya çok eleştiri var, ama onlar henüz on sekiz yaşında. Her hafta oynamaları gerekmiyor, ara sıra yirmi dakika oynamaları yeterli. Gravenberch seviyesinde değilseniz, onları yavaş yavaş oyuna sokmalısınız.”

Analizin sonunda dikkatler Ajax’ın sağ kanadına kayıyor ve Perez bu durum karşısında açıkça şaşkınlığını gizleyemiyor. Analist, Van Polen’e “Ajax’ın sağ kanadını nasıl buldun? Bunu Ajax ile ilişkilendiriyor musun?” diye sorarken gülmesini zorlukla tutuyor.

“Ajax'ı düşündüğünde, Gaaei ve Edvardsen'i mi düşünüyorsun? Hahahaha. Bu da ne böyle?” diyor alaycı Perez.