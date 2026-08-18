Espanyol - Real Madrid: Maç detayları

La Liga - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 15:30 RCDE Stadium

RCD Espanyol ile Real Madrid, 22 Ağustos 2026'da saat 19.30 GMT'de (15.30 EST / 20.30 BST / 21.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Getty Images

Katalonya sahnesi: Barcelona'da erken ivme sınanıyor

RCD Espanyol, La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde RCDE Stadyumu'nda İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Sezona dikkat çekici bir açılış performansıyla başlayan Periquitos, coşkulu iç saha desteğini kullanmayı ve sezonun ilk bölümündeki ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Real Madrid için ise bu Katalonya deplasmanı, kampanyanın yurt içindeki ilk resmi dış saha sınavı niteliği taşıyor ve zirve yarışında tempoyu belirlemek adına üç puan büyük önem taşıyor.

Periquitos, açılış haftasındaki zaferin ardından moralli

Espanyol, açılış gününde Levante karşısında aldığı baskın 3-0'lık galibiyetin ardından cumartesi günkü maça büyük bir özgüvenle çıkıyor. Forvet Roberto Fernández, ilk yarıda attığı iki golle ön plana çıkarken sonucu belirleyen son golü geç dakikalarda Tyrhys Dolan kaydetti. Bu galibiyet, Espanyol'un yaz döneminde Avrupa rakiplerine karşı oynadığı hazırlık maçlarıyla kadrosunu geliştirdiği hareketli bir sürecin de devamı oldu; Burnley ve Middlesbrough ile oynanan gollü beraberlikler de buna dahildi.

Getty Images

Real Madrid'in Avrupa genelindeki yenilgisiz hazırlık turu

Real Madrid, Barcelona'ya yenilgisiz bir sezon öncesi programının ardından geliyor. Madrid ekibi, ağustos ayına Fiorentina ile 2-2 berabere kalarak başladı, ardından Ferencváros ve Deportivo La Coruña karşısında galibiyetler aldı. Rekabetçi hazırlıklarını 16 Ağustos'ta etkileyici bir şekilde tamamlayan takım, deplasmanda Bundesliga ekibi FC Schalke 04'ü 3-0 mağlup ederek kadrosunun LaLiga mücadelesine tamamen hazır olduğunu gösterdi.

İkili rekabetin geçmişi: Vinícius'un dublesi ve Madrid üstünlüğü

Real Madrid ile Espanyol arasındaki maçlar tarihsel olarak başkent ekibinin lehine sonuçlandı, ancak RCDE Stadyumu'ndaki karşılaşmalar düzenli olarak sert fiziksel mücadelelere sahne oluyor. Tarafların Mayıs 2026'daki son lig buluşmasında Real Madrid, Vinícius Júnior'un ikinci yarıdaki iki golü sayesinde Espanyol'un sahasında 2-0 kazandı. Espanyol bu kez gidişatı tersine çevirmeyi, sağlam savunma yapısı ve hızlı geçişleriyle Madrid'in topa sahip olma üstünlüğünü bozmayı amaçlıyor.

Tahmini ilk 11'ler

Espanyol: Marko Dmitrović; Rubén Sánchez, Jorrel Hato, Leandro Cabrera, Omar El Hilali; Urko González de Zárate, Pol Lozano, Edu Expósito; Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Rubén Sánchez

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

Takım haberleri ve kadrolar

Espanyol teknik direktörü Manolo Gonzalez, bu karşılaşma öncesinde Javier Puado, Kike Garcia ve Edu Exposito'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Ev sahibi ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor ve doğrulanmış muhtemel ilk 11 henüz paylaşılmadı. Durum netleştikçe güncellemeler maçın başlama saatine daha yakın eklenecek.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun eksik listesi daha kabarık. Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni ve Ferland Mendy'nin tamamı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor ve maç öncesinde doğrulanmış tahmini ilk 11 de paylaşılmış değil.

Form durumu

Espanyol'un son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi bulunuyor. Takımın son resmi karşılaşması, 16 Ağustos'ta LaLiga'da Levante karşısında sahasında aldığı 3-0'lık galibiyetti ve bu sonuç lig sezonuna olumlu bir başlangıç sağladı. Sezon öncesinde ise bu sonucun öncesinde Middlesbrough ile 3-3 berabere kaldı ve Burnley karşısında 2-2'lik beraberliğe razı oldu.

Real Madrid'in son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik çıktı. Takım, 16 Ağustos'ta Schalke 04 karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle sezon öncesini tamamladı; bunun öncesinde 12 Ağustos'ta Deportivo de A Coruna'yı 1-0, 8 Ağustos'ta ise Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti. Bu süreçte puan kaybettiği tek maç Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Madrid bu beş maçta 10 gol atıp dört gol yedi ve hücum hattı hazırlık dönemi boyunca istikrarlı bir üretkenlik sergiledi.

İkili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 3 Mayıs 2026'da LaLiga'da RCDE Stadyumu'nda Real Madrid'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce Real Madrid, Eylül 2025'te sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti, ancak Espanyol Şubat 2025'te RCDE Stadyumu'nda 1-0'lık bir galibiyet almayı başardı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada daha güçlü karnesi bulunan taraf, Espanyol'un bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle Real Madrid oldu; bir maç da Espanyol'un lehine sonuçlandı. Bu serideki en farklı sonuç ise Eylül 2024'te Real Madrid'in 4-1'lik galibiyetiydi.