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Espanyol, Çin Ligi gol kralı, Wu Lei'yi transfer etti

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©Getty Images
Espanyol, fileleri 27 kez havalandırdığı 2018 sezonunda Çin Süper Ligi'nin gol kralı olan Wu Lei'yi kadrosuna kattı

La Liga takımlarından Espanyol, 2018 Çin Süper Ligi'nin gol kralı Wu Lei'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Espanyolile Şanghay SIPG, 27 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi konusunda anlaştı. Wu'nun 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

2018 sezonunda Şanghay SIPG formasıyla Çin Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Wu, ağları 27 kez sarsarak gol kralı oldu.

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Önceki 5 sezon da Çin Süper Ligi'nin en skorer yerli futbolcusu olan Wu, Çin Milli Takımı formasını 63 defa giydi.

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