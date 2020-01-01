Eskişehirspor'un acı günü: Kaan Öztürk hayatını kaybetti!
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Eskisehirspor
Eskişehirspor camiası Kaan Öztürk'ten gelen şok haberle sarsıldı. Kulübün altyapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Eskişehirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."