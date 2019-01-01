Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 19 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Anemon Otel Eskişehir'de yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda kongrenin, 26 Eylül Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildiği duyuruldu.
Sezona eski futbolcularından Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından siyah-kırmızılı kulübe verilen ceza sebebiyle -6 puanla başlayan Eskişehirspor, ligde oynadığı üç karşılaşmada galibiyetle tanışamadı.
İlk haftada Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Kırmızı Şimşekler, Adanaspor'a 3-2, Bursaspor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı.
Ligin son sırasında bulunan Eskişehirspor'un -5 puanı bulunuyor.