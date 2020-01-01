Koronavirüs

Eskişehirspor'da iki futbolcunun testi pozitif çıktı

AA
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da iki fubolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Siyah-kırmızılı ekip, 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda iki oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

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