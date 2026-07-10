Eski üst düzey futbolcu Samir Nasri, Fransa'da gözaltına alındı

Eski üst düzey futbolcu Samir Nasri (39), Perşembe günü Fransız polisi tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu haberi Le Parisien verdi.

Marsilya doğumlu Nasri, geçmişte Arsenal ve Manchester City gibi takımlarda büyük ses getirmişti. Teknik becerisi yüksek olan orta saha oyuncusu, Fransa milli takımında 41 kez forma giydi.

Nasri, kariyerini 2021 yılında Anderlecht'te noktaladı ve şimdi Fransız futbol medyasında şok etkisi yarattı: uyuşturucu kaçakçılığının da söz konusu olduğu iddia edilen organize bir kara para aklama davasıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Cezayir kökenli Fransız oyuncu, bu davaya karıştığı şüphesiyle Perşembe günü Paris’te gözaltına alındı.

Nasri yaklaşık on saat boyunca gözaltında tutuldu. Uzun süren sorgulamanın ardından sağ ayaklı oyuncu serbest bırakıldı, ancak ilerleyen bir tarihte hakkında cezai kovuşturma açılması ihtimali hala mevcut.

Nasri ile ilgili haberler, hâlâ düzenli olarak televizyonda boy gösterdiği için Fransa’da geniş yer buluyor.

Nasri, Canal+kanalında yorumcu olarak çalışıyor . Servetinin on milyonlarca olduğu tahmin ediliyor.