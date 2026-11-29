Manchester United, Premier Lig'den düşmek istemiyorsa baştan aşağı yeni bir savunma hattı kurmak için 300 milyon sterlin harcamak zorunda.

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Bu görüş, talkSPORT programının sunucuları Jamie O'Hara ve Jason Cundy'ye ait. İkili, Brentford karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Manchester United'ın devre arası transfer döneminde harekete geçmesi ve savunma hattını baştan aşağı yeniden kurması gerektiğini düşünüyor.

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Avrupa'nın beş büyük ligindeki kulüpler arasında en kötü savunma siciline sahip takımın United olduğunu belirten O'Hara ve Cundy, kulübün ocak ayındaki devre arası transfer döneminde büyük paralar harcaması gerektiği görüşünde.

O'Hara, “GameDay Phone-In” programında şunları söyledi: “Şu an bana göre bu durumdan çıkmanın tek yolu, baştan sona yeni bir savunma hattı kurmak. Yeni bir savunma hattı satın almalısın, arka hat çok kötü.”

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Eski Tottenham oyuncusu, arka hattı düzeltmenin 200 milyon sterlinlik bir yatırım gerektirebileceğini düşünürken, programdaki meslektaşı Jason Cundy maliyetin 300 milyon sterline yaklaşabileceğine inanıyor.

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Kulübün yaz döneminde transfer edebileceği bazı oyunculara değinen O'Hara, şöyle devam etti: “Tottenham'dan Luka Vušković'i alabilirlerdi, onu transfer edebilirlerdi. Alınabilecek oyuncular var ama doğru oyuncuları transfer etmiyorlar.”

Manchester United'ın savunma hattı son yıllarda büyük bir değişim geçirmedi. Brentford yenilgisinde forma giyen beş savunma oyuncusundan dördü (Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot ve Luke Shaw), Ağustos 2022'de aynı rakibe karşı alınan 4-0'lık mağlubiyette de sahadaydı.

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Bu oyuncular hakkında konuşan Cundy, şunları söyledi: “Bu oyunculardan bazılarını değiştirecekseniz, karşılaşacakları sorun onlardan nasıl kurtulacakları olacak. Ocak, bunu yapmak için en kötü zaman.”

Cundy sözlerini şöyle sürdürdü: “Harcama yapmak zorunda kalacaklar. Takımı düşme hattından çıkarmak için ihtiyaç duydukları oyuncuları almak istiyorlarsa 300 milyon sterlinden bahsediyoruz.”

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Antonio Rüdiger

Cundy kiralık oyuncu seçeneğini gündeme getirince O'Hara, Manchester United'ın küme düşmekten kurtulmasına yardımcı olabileceğini düşündüğü bir isim önerdi: Real Madrid'in Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger.

O'Hara, “300 milyon sterlin harcamayacaklar. Belki Real Madrid'den Antonio Rüdiger ya da bu tarz bir oyuncu alırlar” dedi.

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Sözlerini şöyle sürdürdü: “Tecrübeli bir oyuncuya ya da takımın kaptanı olması için transfer edilebilecek bir oyuncuya ihtiyaçları var. Duruma bakıp kendime soruyorum: Manchester United nasıl bu kadar kötü olabilir? Ciddi bir sorunları var. Evet, arka hatları çok kötü ama savunma oyuncularını izlediğimde onların yalnız bırakıldığını görüyorum.”

Rüdiger, Premier Lig'de Chelsea forması altında beş sezon geçirdikten sonra 2022'de Real Madrid'e katıldı.

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İspanyol kulübüne transferinden bu yana, kariyerinde ikinci kez kazandığı Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere sekiz kupa kazandı.

Ancak 33 yaşındaki Alman savunmacının 2026-2027 sezonunda takımdaki rolü azaldı. Teknik direktör José Mourinho'nun güvenini düzenli olarak kazanamayan oyuncu, La Liga'da yalnızca dört maça çıktı ve bir gol attı.