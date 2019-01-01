Eski takımı Sparta Prag'dan Josef Sural'ın ailesine destek

Alanyaspor'dan önce Sparta Prag'da forma giyen rahmetli Josef Sural'ın ailesine, Çek ekibinden destek geliyor.

maçı için yapılan erteleme talebini geri çeken , müsabakanın tüm gelirini kazada hayatını kaybeden oyuncunun ailesine bağışlayacak. Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre Josef Sural’in eski takımı Sparta Prag da aynı desteği verecek.

Alanyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile yapılması planlanan maç için yaptığı erteleme talebinden vazgeçmişti. Futbolcuların isteğiyle geri alınan erteleme talebinin ardından gözler maça çevrildi.

Sural’in daha önce formasını giydiği Sparta Prag’dan da benzer bir adım geldi. Çek temsilcisi, Banik Ostrava ile 4 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın tüm gelirlerini Sural’in ailesine bağışlayacak.