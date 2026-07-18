Eski takım arkadaşı: Messi çılgın bir adam!

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmadan iki gün önce, eski Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti, Lionel Messi’nin kişiliğinin bir yönünü ortaya koydu ve Barcelona’da birlikte geçirdikleri yıllarda Arjantin milli takım kaptanıyla yaşadığı anılarını paylaştı.

39 yaşındaki Messi, 2014 finalinde Almanya’ya yenildikten ve 2022’de Fransa’yı mağlup ederek Arjantin’i şampiyonluğa taşıdıktan sonra, kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkmaya hazırlanıyor. Messi, “Tango”yu İspanya ile oynanacak bu final maçına taşıyarak, ve milli takım tarihindeki dördüncü yıldızı kazanmak için.

“Sakin ve utangaç ama şakayı çok sever”

Fransız RMC radyosunun “After Foot” programına konuk olan Umtiti, sahadan uzaktaki Messi’nin kişiliği hakkında konuşarak, “O gerçekten harika bir insan. Doğası gereği sakin ve utangaç, ama takım arkadaşlarıyla nasıl güleceğini ve şakalaşacağını iyi biliyor” dedi.

Arjantinli kaptanın Barcelona’daki takım toplantılarında her zaman hazır bulunduğunu da ekleyen Umtiti, “Takım yemeklerinde her zaman bizimle oturur, güler ve herkesle şakalaşırdı. Sonuçta o da herkes gibi bir insan” dedi.

“Ne yapacağını biliyorsun ama yine de yapıyor”

Antrenmanlarda Messi ile karşı karşıya gelme konusunda ise Fransız savunma oyuncusu, onu durdurmanın neredeyse imkansız bir görev olduğunu itiraf etti.

“Tabii ki antrenmanlarda beni geçiyordu. Bu çok zor bir iş” dedi.

Oyun stilini tanımlarken ise, “Her zaman onun çılgın olduğunu söylerim… ama kelimenin olumlu anlamında” diye ekledi.

“Ne yapacağını tahmin edebilirsin, ama sana şunu garanti ederim ki çoğu zaman onu durdurmak imkansızdır. Topu aynı şekilde açık köşeye atacağını bilirsin, kaleci bile bunu bilir, ama yine de o bunu başarmayı başarır” diye devam etti.

Umtiti, Messi’nin eşsiz ve tekrarlanamaz bir yeteneğe sahip olduğunu belirterek, “Onda başka hiçbir oyuncuda olmayan bir şey var… Bunu açıklamak çok zor” dedi.

“Maçı herkesten önce görüyor”

Umtiti sadece teknik becerilerle yetinmedi, Messi’yi en çok ayıran özelliğin, oyun henüz gerçekleşmeden onu okuyabilme yeteneği olduğunu vurguladı.

“Bazen maçı herkesten önce gördüğünü hissediyorum. Ne yapacağını önceden biliyor ve bu gerçekten şaşırtıcı” dedi.

Bazıları için şans eseri gibi görünen geri dönen topların tesadüf olmadığını da ekleyen Umtiti, “Çatışmalardan sonra kendisine geri dönen toplar bile, bence onun oyunu okuma tarzının bir parçası” diye açıkladı.

Cristiano ile karşılaştırma yapılamaz

Konuşmasının sonunda Umtiti, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasında süregelen tartışma konusunda net bir tavır sergiledi.

"Bu yüzden benim için karşılaştırma yapma gereği görmüyorum" dedi.

"Cristiano Ronaldo olağanüstü bir sporcu ve muhteşem bir oyuncu; istatistikleri her şeyi anlatıyor. Ancak futbolun kendisi söz konusu olduğunda, Messi’nin sergilediği performansa karşı benim için tartışma konusu bile yok" diye ekledi.

Özel bir final

Pazar günkü final, Messi için özel bir anlam taşıyacak. Çünkü 13 yaşındayken transfer olduğu ve iki on yıldan fazla bir süre önce Barcelona'da futbol kariyerine başladığı İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin milli takımı, İngiltere, İsviçre, Mısır ve Yeşil Burun Adaları’nı eleyerek finale yükselirken, İspanya milli takımı ise Fransa, Belçika, Portekiz ve İsviçre’yi eleyerek finale ulaştı.