Eski sportif direktör Leonardo, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni neden kazanamadığını açıkladı

- PSG tarihinde 11 kez Ligue 1 şampiyonu oldu
- 2019-20 sezonunda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktı
- Ancak kupayı bir türlü kazanamadı
NE OLDU? Uzun süredir Şampiyonlar Ligi kupasının peşinde olan Paris Saint-Germain turnuvadan istediğini bir türlü alamadı. 2019-20 sezonunda tarihinde ilk kez final oynayan PSG, Bayern Münih'e 1-0 mağlup olarak şampiyon olamamıştı. Geçtiğimiz sezon ise Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe hücum üçlüsüne rağmen Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenmişlerdi.
NE SÖYLENDİ? Brezilya basınından Ge'ye konuşan PSG'nin eski sportif direktörü Leonardo, kulübün neden Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığını şöyle açıkladı: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay değil. Manchester City, 15 yılllık çabanın ardından henüz kazandı. Real Madrid, Milan, Manchester United gibi takımlara karşı oynuyorsunuz. Eğer bu takımlar iyi anlarındaysa her şey olabilir. Oyuncular bu kulüplere gitmek istiyor, basın da bu kulüpleri konuşmak istiyor. Taraftar sayıları çok fazla, diğer kulüplerden üstün stadyum gelirleri var. Yani bunların hepsiyle yarışıyorsunuz."
BÜYÜK RESİM: Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi karnesi şu şekilde:
- 2012/2013 Çeyrek final - Barcelona
- 2013/2014 Çeyrek final - Chelsea
2014/2015 Çeyrek final - Barcelona
2015/2016 Çeyrek final - Manchester City
2016/2017 Son 16 - Barcelona
2017/2018 Son 16 - Real Madrid
2018/2019 Son 16 - Manchester United
2019/2020 Final - Bayern Münih
2020/2021 Yarı final - Manchester City
2021/2022 Son 16 - Real Madrid
2022/2023 Son 16 - Bayern Münih