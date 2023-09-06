Eski sportif direktör Leonardo, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni neden kazanamadığını açıkladı

PSG'nin eski sportif direktörü Leonardo, Paris ekibinin Şampiyonlar Ligi'ni neden kazanamadığını açıkladı.

PSG tarihinde 11 kez Ligue 1 şampiyonu oldu

2019-20 sezonunda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktı

Ancak kupayı bir türlü kazanamadı

NE OLDU? Uzun süredir Şampiyonlar Ligi kupasının peşinde olan Paris Saint-Germain turnuvadan istediğini bir türlü alamadı. 2019-20 sezonunda tarihinde ilk kez final oynayan PSG, Bayern Münih'e 1-0 mağlup olarak şampiyon olamamıştı. Geçtiğimiz sezon ise Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe hücum üçlüsüne rağmen Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenmişlerdi.

NE SÖYLENDİ? Brezilya basınından Ge'ye konuşan PSG'nin eski sportif direktörü Leonardo, kulübün neden Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığını şöyle açıkladı: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay değil. Manchester City, 15 yılllık çabanın ardından henüz kazandı. Real Madrid, Milan, Manchester United gibi takımlara karşı oynuyorsunuz. Eğer bu takımlar iyi anlarındaysa her şey olabilir. Oyuncular bu kulüplere gitmek istiyor, basın da bu kulüpleri konuşmak istiyor. Taraftar sayıları çok fazla, diğer kulüplerden üstün stadyum gelirleri var. Yani bunların hepsiyle yarışıyorsunuz."

BÜYÜK RESİM: Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi karnesi şu şekilde:

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