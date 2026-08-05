Eski Real Madrid yıldızı: Vinicius Junior sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor

Vinicius Junior'ın geleceğine dair destan, bugün çarşamba günü olası belirleyici bir bölüme tanıklık edecek. Kulübü Real Madrid ile Brezilyalı oyuncunun menajerleri, sözleşme yenilemesini görüşmek üzere yüz yüze bir araya gelecek.

"El Larguero" programının aktardığına göre Vinicius, Real Madrid'in 2031 yılına kadar yıllık 22 milyon euro değerindeki son teklifini reddetti ve Real Madrid ile sözleşmesini yenilememesi halinde onu kadrosuna katma yarışının başında Arsenal geliyor.

Hatırlatmak gerekirse Vinicius'un Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor ve isterse bir yıl sonra bedelsiz olarak ayrılabilir.

Real Madrid'in eski oyuncusu ve eski sportif direktörü Pedja Mijatovic ise Brezilyalı oyuncunun Santiago Bernabeu'daki geleceği konusunda son derece kötümser olduğunu dile getirdi.

Karadağlı oyuncu, "El Larguero" programında şu değerlendirmede bulundu: "Real Madrid'in ona ne teklif ettiğini artık biliyoruz ve Vinicius bunu reddetti. Yazın bu döneminde, sözleşmesine bir yıl kala tüm bu durum, Vinicius'un sözleşme yenilemeyi planlamadığını açıkça gösteriyor."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "30, 35 ya da 25 milyon isteyebilir, fark etmez. Bu aşamada artık önemi kalmadı; halihazırda başka teklifleri değerlendiriyor ki bu, harika bir oyuncu olması göz önüne alındığında son derece doğal."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Arsenal onu kadrosuna katmaya çok istekli. İngiltere'den elimde, Arsenal'in onu almak için büyük bir meblağ ödemeyi planladığını belirten raporlar var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer sözleşmesini yenilemek istemezse, transferi karşılığında büyük bir meblağ elde etmemiz gerekecek. Neler olacağını göreceğiz, ancak ağustos ayına gelindiğinde işler hâlâ net olmayacak. Onu sözleşmesini yenilemeye ikna edemezsek, satışı karşılığında büyük bir meblağ elde etmeyi düşünmemiz gerekecek."



