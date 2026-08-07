Eski Real Madrid kalecisi: Fas son derece kötü bir rakip

2030 Dünya Kupası finalinin nerede oynanacağına dair tartışma, Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadı ile Kazablanka'daki gelecekte inşa edilecek stat (II. Hasan) arasındaki rekabetin sürmesiyle devam ediyor.

İngiliz "The Times" gazetesine göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, görevinde kalmasına yardımcı olacak destek karşılığında final maçının ev sahipliğini Fas'a önermişti.

FIFA bu bilgileri "yalan ve yanıltıcı" olarak nitelendirmesine rağmen, finalin nerede oynanacağına ilişkin tartışma son dönemde tırmandı.

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Eski İspanyol milli kaleci Santiago Cañizares, "el partidazo de cope" programına katıldığı sırada bu tartışmaya değindi ve futbol ofislerinde alınan kararlara ilişkin şüphelerini dile getirirken, aynı zamanda finalin Fas topraklarında oynanmasının doğuracağı sonuçlar konusunda uyardı.

Cañizares sözlerine, futbolun üst düzeylerindeki iktidar mücadeleleriyle ilgilenmediğini vurgulayarak başladı ve şöyle konuştu: "Kravat işleri konusunda pek fazla analizim yok, çünkü bunlar bana büyük bir sıkıntı veriyor."

Bugün yorumculuk yapan Cañizares, sahada olup bitene odaklanmayı tercih ettiğini belirterek şunları ekledi: "Ben daha çok futbol sahasında olup biteni izlemeye meyilliyim."

Eski İspanyol kaleci, ofislerde alınan kararların çoğu zaman kişisel çıkarlar ve hırslarla bağlantılı olabileceğini düşünüyor ve futbolun çıkarını ön planda tutmak yerine "kravat takan ve kendi çıkarları ile hırslarına bakmaktan başka bir şey yapmayan herkesi" eleştiriyor.

Fas'a saldırı

Cañizares'in açıklamalarının en tartışmalı bölümü, 2030 Dünya Kupası finalinin Fas'ta oynanma ihtimaline değindiğinde geldi. Cañizares şöyle dedi: "Fas çok kötü bir rakip, öyle değil mi? Çok kötü bir rakip."

"Jeopolitik durumun da önemli olduğunu" belirten Cañizares, Dünya Kupası finalinin oynanacağı statı belirlemek gibi büyük bir karar alınırken bunun dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bu bağlamda, ülkeler arasındaki ilişkilerin "büyük ölçüde etkisi olduğunu" vurgulayarak İspanya ile Fas arasındaki karmaşık ilişkilere işaret etti.

Eski Valencia ve Real Madrid kalecisi sözlerini şöyle noktaladı: "Aslında görüyoruz ki Fas, açıkçası, kendisiyle... bir ilişki içinde olduğumuz bir ülke değil." Cañizares cümlesini tamamlamadan yarım bıraktı.