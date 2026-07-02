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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

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Eski oyuncusu sayesinde… Real Madrid’de mali canlanma

Transfers
La Liga
Real Madrid
A. Rodriguez
Elche
AFC Bournemouth
İspanya

Real Madrid, şu anda Elche forması giyen eski Uruguaylı oyuncusu Álvaro Rodríguez sayesinde mali bir canlanma yaşamaya hazırlanıyor.

"AS" gazetesi, Elche'nin Álvaro'yu 25 milyon avroya satmak üzere Bournemouth ile anlaşmaya varmak üzere olduğunu, buna ek olarak 5 milyon avro tutarında teşvik ve değişken ödemelerin de söz konusu olduğunu bildirdi.

Real Madrid, Uruguaylı oyuncunun haklarının %50'sine sahip olduğu için transfer bedelinden 12,5 milyon euro alacak. 

Ancak Real Madrid, sözleşmede geri alım hakkı veya gelecekte oyuncuyu geri alma önceliği sağlayan herhangi bir madde bulunmadığı için, oyuncuyla ilgili gelecekteki tüm haklarını kaybedecek.

24 yaşındaki forvet, Real Madrid'in altyapısından yetişti; daha sonra Getafe'ye kiralandı ve geçen sezon teknik direktör Eder Sarabia yönetimindeki Elche'ye transfer oldu.

Alvaro, La Liga’da 34 maça çıkarak 7 gol atıp 5 asist yapan ve Elche’nin İspanya Birinci Ligi’nde kalmasında önemli bir rol oynayan isimlerden biri oldu.

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