Eski müdüründen Kylian Mbappe'yi kızdıracak sözler: "İyi bir lider değil, yaratıcı değil, etrafında bir takım kurulmaz"

Eski PSG Sportif Direktörü Leonardo, Kylian Mbappe olmadan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın mümkün olduğunu söylüyor.

PSG'nin hedefinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak var

Mbappe takımdan ayrılabilir

Leonardo onun iyi bir lider olmadığını söylüyor

NE OLDU? Kylian Mbappe, PSG'ye önümüzdeki sezon sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirdi ve Paris ekibi onu bu yaz satabilir. Kulübün eski sportif direktörü Leonardo, Fransız golcü olmadan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın mümkün olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? L'Equipe'e konuşan Leonardo, Kylian Mbappe'nin yaşadığı süreç hakkında şunları söyledi: "PSG'nin iyiliği için ne olursa olsun Mbappe'nin gitme vakti geldi. PSG, Mbappe'den önce de vardı ve ondan sonra da olacak. Altı yıldır beş farklı kulüp Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2018 ile 2022'de Real Madrid, 2019'da Liverpool, 2020'de Bayern Münih, 2021'de Chelsea ve 2023'te Manchester City kupanın sahibi oldu. Hiçbirinin kadrosunda Kylian Mbappe yoktu. Bu, Şampiyonlar Ligi'ni onsuz kazanmanın gayet mümkün olduğunu gösteriyor."

Leonardo sözlerine şöyle devam etti: "Kylian Mbappe iyi bir oyuncu olabilir ama bir lider değil. Harika bir golcü ama yaratıcı değil. Onun etrafında bir takım kurmak zor."

BÜYÜK RESİM: Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe etrafında topladığı yıldızlarla uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi kupasının peşinde. Ancak Ligue 1'i domine eden ekip, bugüne kadar turnuvada şampiyonluk zaferi yaşayamadı.