Eski milli futbolcudan Fatih Terim itirafı: "Maaşı 1.6 milyon dolar'dan fazla"

Tümer Metin, Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'in altı ayda alacağı 1.6 milyon dolar'lık maaşı yorumladı.

Fatih Terim, Al Shabab'ı çalıştıracak

6 ayda 1.6 milyon dolar kazanacak

Tümer Metin bu rakamın daha fazla olabileceğini söyledi

NE OLDU? Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 6 aylık sözleşme imzalayan Fatih Terim yeni takımından 1.6 milyon dolar kazanacak. Ancak eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında Fatih Terim'in Suudi Arabistan'dan tercihinden mutsuz olabileceğini söylerken maaşını da yorumladı.

NE SÖYLENDİ? Tümer Metin şunları söyledi: "Fatih Terim gitti, anlaştı. Hayırlı olsun diyelim. 6 aylık bir kontrat bildiğim kadarıyla seneye bakacak. Maaşı 1.6 milyon dolar'dan daha fazladır bence. Kamuoyuna yansıyan o ama muhtemelen daha fazladır. Ben futbolcuların aldığı parayı da hiç konuşmadım, hatta daha çok kazansın hepsi. Zor bir iş, bu durum teknik direktörüler için de geçerli."

Ayrıca Tümer Metin, Fatih Terim'in Suudi Arabistan'da mutsuz olabileceğini söyledi: "Umarım mutlu olur hoca. Hocanın yaşam tarzı, hayata bakışı, hayata yönlenişi ve etrafını o şekilde yönlendirişini bildiğim yerden söylüyorum kolay bir yer değil Arap Yarımadası."

Haberin devamı aşağıda

"Ben mutlu olacağını düşünmüyorum. Ben olamam çünkü biliyorum kendimi. Bazen kan kusarsın kızılcık şerbeti içtim dersin ordan bir kazanç bir motivasyon kaynağı yaratırsın. O da seni bir şekilde ayakta tutar. Hayırlı olsun umarım mutlu hoca olur."