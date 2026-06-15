Eski milli futbolcu Jerry de Jong (61) vefat etti

Eski milli futbolcu Jerry de Jong, 61 yaşında hayatını kaybetti. Bu haber, Pazartesi sabahı KNVB tarafından duyuruldu. Mevcut KNVB direktörü Nigel de Jong’un babası olan savunma oyuncusu, 1990’ların başında Hollanda milli takımında üç kez forma giymişti.

De Jong, Hollanda'da AZ (gençlik akademisini de burada tamamladı), sc Heerenveen, PSV ve FC Groningen gibi çeşitli kulüplerde forma giydi. Toplamda 156 Eredivisie maçında oynadı.

Defans oyuncusu, SM Caen formasıyla bir sezon Hollanda dışında oynadı. Ardından Hollanda'ya dönerek FC Eindhoven'da forma giydi. 2000 yılında MVV'de kariyerini noktaladı.

1992 Avrupa Şampiyonası elemeleri sırasında De Jong, o dönemde PSV'de forma giyen bir oyuncu olarak Oranje formasıyla üç kez sahaya çıktı. Yunanistan, Malta ve Finlandiya maçlarında 90 dakika boyunca sahada kaldı.

De Jong, 1990/91 ve 1991/92 sezonlarında PSV ile iki kez lig şampiyonu oldu. Ayrıca 1989/90 sezonunda Eindhoven ekibiyle kupa kazandı.