Eski menajeri: Ballon d'Or, Real Madrid'de Neymar'ı bekliyordu

Brezilyalı yıldız Neymar da Silva'nın eski menajeri Wagner Ribeiro, oyuncunun 2013'te Barcelona'ya transferinin perde arkasına dair yeni detayları açıkladı. Ribeiro, oyuncunun Real Madrid'e imza atmaya sadece bir adım uzaklıkta olduğunu vurgularken, beyaz forma giymiş olsaydı Ballon d'Or ödülünü kazanacağını da belirtti.

Neymar'ın 2013 yılında Barcelona'ya katılması, dünya futbolunun en büyük transferlerinden birini temsil ediyordu; ancak tablo tamamen farklı bir yöne gitmeye çok yakındı. Zira o dönemde Brezilya futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olan Brezilyalı forvet, Santos'tan ayrılmadan çok önce hem Barcelona'nın hem de Real Madrid'in ilgisini çekmişti. Katalan kulübüne transferinden önce, İspanya'nın iki devinden gelen yıllarca süren temaslar, yolculuklar, müzakereler ve teklifler yaşanmıştı.

Neymar'ın ergenlik döneminin ve profesyonel oyunculuğunun ilk yıllarının büyük bölümüne eşlik eden Wagner Ribeiro, "GE Globo" ağıyla yaptığı uzun bir röportajda bu çetin rekabete dair yeni detayları açıkladı. Ribeiro, forvet oyuncusunu Santiago Bernabeu'ya götürmek için bizzat çalıştığını ve başkan Florentino Perez ile doğrudan müzakere ettiğini, bunun da Real Madrid'i transferi bitirmeye son derece yaklaştırdığını vurguladı.

Ribeiro, Real Madrid'in Neymar transferi yarışında mutlak bir üstünlük konumuna ulaştığını, öyle ki işlemi kapatmak için tek eksiğin Santos kulübünün onayı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Florentino ile her şey üzerinde anlaşılmıştı ve Real Madrid'in avukatları Sao Paulo'daydı. Bize eksik olan tek bir şart vardı: Santos'un onayını vermesi."

Menajer, kişisel arzusunun Brezilyalı oyuncuyu Santiago Bernabeu'ya götürmek olduğunu itiraf etti; ancak son sözün her zaman oyuncunun kendisine ait olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Real Madrid'e gitmesini istiyordum, elbette bunu istiyordum. Her şey nedeniyle. Ama karar veren menajer değildir, oyuncudur."

Ribeiro, Neymar'ın Barcelona'ya yolculuğuna ve Katalan takımının saflarında yeni oyuncu olarak tanıtım törenine de tanıklık etti; ancak Real Madrid'le olan ilişkisi, o anları rahatsız bir konumda yaşamasına yol açtı. Ribeiro şöyle açıkladı: "Neymar'la aynı uçakta, tanıtım törenine katılmak için Barcelona'ya seyahat ettiğimde, beni sanki bir yabancıymışım gibi oturttular. Törene katılmadım, bir köşede kaldım."

Oyuncuyu Real Madrid'e götürmeye yönelik önceki girişimlerine rağmen menajer, Brezilyalı yıldızın verdiği kararı sorgulamıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Suarez, Messi, Xavi ve Iniesta'nın yanında çok oynadı... Orada yalnızca büyük yıldızlar vardı. Ve her şeyi kazandı. Hiçbir pişmanlık yok."

Ribeiro ayrıca, Neymar'ın Barcelona'dan ayrılışından önceki ön temaslara katıldığını da açıkladı; ancak bu kez farklı bir konumdan. Ibiza'da Neymar, babası ve Nasser Al-Khelaifi ile Paris Saint-Germain'e transfer olasılığını görüşmek üzere bir araya geldiğini belirterek şöyle açıkladı: "Nasser ona 25 milyon euro teklif ediyordu, biz ise 40 istedik. Neymar'ın babası Paris Saint-Germain'in Paris'te 25 ödediğini sızdırmaya izin verince, Barcelona teklifini iyileştirdi ve ona 26 verdi. Bir yıl sonra Neymar 222 milyon euro karşılığında ayrıldı ve sonunda 40 almış oldu."

Ribeiro, Barcelona'dan ayrılışın yalnızca parayla ilgili olmadığına, aynı zamanda oyuncunun yeni bir aşamaya başlama arzusuyla ilgili olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Neymar ortamı değiştirmek istiyordu ve Paris Saint-Germain'in büyük bir takım kuracağına dair bir söz almıştı."

Menajer, Neymar'ın futbol kariyeri boyunca Ballon d'Or ödülünü kazanmaya yetecek düzeye sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Neymar Real Madrid'de oynasaydı, Ballon d'Or'u kazanırdı. Hiçbir şüphem yok."