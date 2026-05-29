Eski Lyon oyuncusu Bryan Bergougnoux (43) trajik bir şekilde hayatını kaybetti

Fransız futbol dünyası Cuma günü trajik bir haberle sarsıldı. Olympique Lyon'un eski oyuncusu ve Le Havre'nin yardımcı antrenörü Bryan Bergougnoux, 43 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybetti.

Bergougnoux, Olympique Lyonnais'da yetişti ve 2003/04 sezonunda A takımda kesin olarak yerini aldı. Ofansif orta saha oyuncusu, Fransız dev kulüpte toplam 48 resmi maça çıktı ve bu maçlarda altı gol attı.

Lyon'da geçirdiği dönemde Bergougnoux, kariyerinin en başarılı yıllarını yaşadı. Üç kez lig şampiyonu oldu ve ayrıca üç kez Fransa Süper Kupası'nı kazandı.

2005 yılında Toulouse'a transfer oldu ve burada dört sezon forma giydi. Ardından İtalyan takımı Lecce'ye transfer oldu, ancak bu takım tarafından Châteauroux ve Kıbrıs takımı Omonia Nicosia'ya kiralandı.

Bergougnoux, profesyonel futbol kariyerini Tours FC'de sonlandırdı. Ardından antrenörlüğe yöneldi ve bu alanda adım adım deneyim kazandı.

2025 yazından beri Bergougnoux, Le Havre'nin teknik kadrosunda yardımcı antrenör olarak yer aldı. Böylece Fransız futbolunun en üst seviyesinde aktif kalmaya devam etti.

Le Progrès'e göre Bergougnoux, Cuma günü Toulouse'un birçok eski oyuncusunun katılacağı bir Legends turnuvasına katılacaktı. Ancak çeşitli kaynaklar, yolda arabada aniden bilincini kaybettiğini bildiriyor.

Olayın ardından eski orta saha oyuncusu acil olarak hastaneye kaldırıldı, ancak burada hayatını kaybetti. Bergougnoux, geride eşi ve dört çocuğunu bıraktı.

Olympique Lyon, derin bir şok yaşadığını belirterek ailesine ve yakınlarına desteklerini iletti, Toulouse ise bunun büyük bir kayıp olduğunu ifade etti. Kulüp, "Bryan sonsuza kadar kalbimizde kalacak" dedi.