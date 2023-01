Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan eski kaptanı Rio Ferdinand, Portekizli yıldızın transferi hakkında yapılan eleştirilere, "Kokuşmuş" dedi.

Ferdinand, Ronaldo'nun kararını destekliyor

Portekizli yıldızın mutlu olmasını istiyor

CR7, Al-Nassr'a iki yıllık imza attı

NE OLDU? Haftalarca süren dedikoduların ardından Al-Nassr, Cristiano Ronaldo transferini açıkladı. Portekizli yıldızın kariyerinin son yıllarını Avrupa futbolunda geçirmemesi bir hayli eleştirildi ancak ona eski kaptanı Ferdinand'dan destek geldi.

NE SÖYLENDİ? Vibe with FIVE'a konuşan Rio Ferdinand şunları söyledi: "Nihayet mutlu olmasına sevindim. Hangi seviyede oynarsanız oynayın her futbolcu için asıl mutluluk oynadığınız kulüpte nasıl hissettiğinizdir. Orada mutlu olmak en önemli şeyler biri. Bu yüzden pek çok insanın gitmesini beklemediği bir ülke de olsa Cristiano Ronaldo'nun mutlu olmasına sevindim."

"Bu, Cristiano Ronaldo'nun kariyerini üzücü bir şekilde bitirdiği anlamına gelmiyor. İnsanların nasıl böyle yorumlar yapabildiğini anlamıyorum. David Beckham, Frank Lampard, Wayne Rooney ve Steven Gerrard'ı izlemek harikaydı. Aynı şekilde Amerika'da oynadıklarını görmek de... Kariyerlerini harika paralar kazanarak bitirmeyi hak ettiler. Bırakın Cristiano Ronaldo da bunun keyfini çıkarsın. Ailesiyle yeni bir kültürü deneyimleyecek. Onu eleştirenler kokuşmuş yorumlar yapıyorlar."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Al-Nassr

Getty

Getty Images

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Beş Ballon d'Or sahibi oyuncu, Al-Nassr formasıyla ilk maçına 5 Ocak'ta çıkabilir.