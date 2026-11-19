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Andrea Ranocchia, Inter'de oynadığı dönemde yaşadığı iyi ve kötü günleri hatırlıyor.

Inter'in eski savunmacısı, Il Corriere della Sera'ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Milano'ya gelmek benim için bir hayaldi. Bir yıl önce Bari'de çapraz bağım kopmuş ve 2010 Dünya Kupası'nı kaçırmıştım. Inter'de üç kupa kazanan kadronun dönemi sona eriyordu, Moratti ayrılmıştı ve teknik direktörler sürekli değişiyordu."

"Ortalık kaos içindeydi, kendimizi çaresiz hissediyorduk ve antrenman sahasına gitmek bir yük hâline gelmişti. Özgüvenimi kaybetmiştim, bir daha futbol oynayıp oynayamayacağımı sorguluyordum. Sadece Serie A'da değil, herhangi bir ligde. Artık kendimi tanıyamıyordum."

"Uzun süredir Inter'deydim ve bu durumun baş sorumlusu olarak görülmeye başlamıştım. Yuhalamalar, hakaretler... Stadyumda, sokakta, sosyal medyada. Korkunçtu. Huzurumu kaybetmiştim, iyi değildim. Evden çıkmak istemiyordum. Depresyondaydım, duyarsızlaşmıştım, artık hiçbir şey hissetmiyordum ve her şey anlamını yitirmişti."

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"Depresyon sessizce hayatımın bir parçası oldu, sahadaki performansım da bundan etkileniyordu. San Siro'nun tünelinde, sahaya çıkmadan önce bacaklarım titriyordu."

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"Inter kaptanlık pazubandımı mı aldı? Bunu ilk hazırlık maçında öğrendim. Soyunma odasına girdiğimde pazubandın formamın yanında olmadığını, Icardi'nin formasının yanında durduğunu gördüm."

"Bunu nasıl atlattım? Dışarıdan birinden yardım istedim, bir psikologla görüşmeye başladım ve kırılgan yönlerimi yargılamadan kabul ettim."

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"Yurt dışındaki deneyimim bana çok yardımcı oldu. Futbolu yeniden çocukluğumdaki gibi yaşamaya başladım: Benim için bir tutkuydu ve sadece oynamayı düşünüyordum. Bir de İngilizce bilmediğim için bana söylenenleri anlamıyordum (gülüyor, ed. notu)."

"Inter'e döndüğümde Spalletti de bana yardımcı oldu. Kampta bir taraftar bana hakaret etmişti, Luciano onunla yüzleşmek için hemen yanına koştu. Neyse ki arada tel örgü vardı. Ona her zaman minnettar olacağım."

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"2021'de kazanılan Serie A şampiyonluğu benim için bir döngünün tamamlanmasıydı. O şampiyonlukta zorluklardan yeniden ayağa kalkışıma kadar bütün hikâyem vardı. O günlerde Stankovic'in yıllar önce bana söylediği bir söz aklıma geldi. 2014'te Juventus beni istiyordu. O günlerde Chivu, Materazzi ve Deki ile konuştum. Deki bana şöyle dedi: 'Torino'da 10 Serie A şampiyonluğu kazanabilirsin ama onları kazanan kulüp olur. Inter'de bir şampiyonluk kazanırsan sonsuza dek hatırlanırsın'. Haklıydı."