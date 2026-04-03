Eski Hilal Başkanı, Salem El-Dosari'yi kaçma suçlamasından akladı

Al-Hilal Kulübü'nün eski başkanı Salim Al-Dossari, takım kaptanını geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen son uluslararası maç arası sırasında Suudi milli takım kadrosuna katılmaktan kaçmakla suçlanan iddialardan akladı.

Al-Dossari, dizindeki sakatlık nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılmasının ardından Mısır ve Sırbistan ile oynanan hazırlık maçlarında "Yeşiller" ile birlikte yer almamıştı, bu da bazılarının onu kadrodan kaçmakla suçlamasına neden olmuştu.

Eski Al-Hilal Kulübü Başkanı Prens Abdulrahman bin Musaad bin Abdulaziz Al Saud, "X" sitesindeki resmi hesabından bir tweet yayınlayarak Salem Al-Dossari'nin bu suçlamalardan masum olduğunu doğruladı.

Eski Al-Hilal başkanı, yarın Cumartesi günü Roshen Ligi'nin 27. haftasında Kingdom Arena'da Al-Taawoun'u ağırlayacak olan takımın sakatlar listesinin bir fotoğrafını paylaştı. Bu listede "Tornado" da yer alıyor.

Ayrıca okuyun: 3 seçenek, en iyisi acı... Suudi milli takımında Renard'ın halefi olarak en uygun isim kim?

O şöyle yazdı: "İşte Al-Hilal'in yarın ligde Al-Taawoun karşısında oynayacağı maçta eksiklikler. Görüldüğü gibi, sakatlığı konusunda şüphe duyulan ve sakatlığını numara yaptığına dair imalar veya açıklamalar yapılan Salem Al-Dossari, ligin gidişatını belirleyebilecek önemli ve zorlu bir maçta sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek."

Basında çıkan haberlere göre, Al-Hilal kaptanının yokluğu, takımın önümüzdeki Çarşamba günü Roshen Ligi'nin 29. haftasından öne alınan maçta Al-Khaloud'u ağırlayacağı zaman da devam edebilir.

Al-Dossari'nin bu sezonun başından bu yana Al-Hilal ile 27 maçta forma giydiği, bu maçlarda 8 gol attığı ve 10 asist yaptığı belirtiliyor.