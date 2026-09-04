Barcelona, 2026 yaz transfer döneminde Athletic Bilbao'nun stoperi Aymeric Laporte'u kadrosuna katmayı başaramadı.

Tribuna sitesinin The Athletic gazetesine dayandırarak aktardığına göre, Barcelona Laporte'u kadrosuna katmaya çok yakındı ve oyuncu da aynı ölçüde Camp Nou'ya gitmeye istekliydi.

Katalan kulübü, sol ayaklı bir oyuncu olması, sahip olduğu büyük tecrübenin yanı sıra İspanya Milli Takımı'nda Pau Cubarsi ile arasındaki güçlü uyum sebebiyle Laporte'u savunma hattını güçlendirmek için ideal taktiksel profil olarak belirlemişti.

Laporte'un çevresi başlangıçta sözleşmesinde düşük bir serbest kalma bedeli bulunduğunu belirtmiş, bu da Barcelona'nın transferin yaklaşık 15 milyon euro karşılığında tamamlanabileceğini düşünmesine yol açmıştı.

Ancak Athletic Bilbao resmi mali taleplerini açıklar açıklamaz süreç çöktü; Bask kulübü, Barcelona'nın oyuncu için belirlediği iç değerlendirmenin çok üzerinde bir meblağ talep etti.

Mali krizi daha da karmaşık hale getiren bir unsur ise, son yaşanan Nico Williams meselesinin ardından iki kulüp arasındaki ilişkilerin son derece gergin olması nedeniyle Katalan kulübü yetkililerinin uzun bir müzakere sürecine girme konusunda hiçbir istek taşımamasıydı.

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