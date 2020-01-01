Eski Fenerbahçeli Janssen, koronavirüse yakalandı
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Kovid-19 testim pozitif çıktı. Evimdeyim, en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım." ifadelerini kullandı.
2017-18 sezonunda Fenerbahçe'de 16 maçta forma giyen ve 4 gol atan forvet oyuncusu, Meksika temsilcisi Monterrey'de kariyerini sürdürüyor.